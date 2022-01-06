Еще совсем недавно сам по себе вынесенный в заголовок вопрос считался бы бессмысленным. Ответ был ясен абсолютно всем — никак. Но последний год внес существенные корректировки во взгляды на возможное и невозможное. Компания Horiskytin представила широкой общественности Protocol RAW-AII 09480 полностью перевернувший представление о возврате криптовалюты.

Как все устроено

Необходимость возврата криптовалюты стоит на повестке дня уже довольно давно. По сути, с начала массовой популярности и притока в криптовалютную сферу как массы ничего не понимающих новичков, так и разного рода мошенников необходимость возврата стала очевидна всем. И то, что разработка инструмента позволяющего такой возврат осуществить заняла так много времени, является яркой иллюстрацией того, насколько непростая это задача.

Компания Horiskytin вложила немало времени, денег и сил в разработку Protocol RAW-AII 09480. Были привлечены лучшие специалисты в сфере криптографии, блокчейн и финансов. Фактически, на задачей работала вся Invest Forward Inc., часть которой является компания. В результате получился по-настоящему прорывной продукт.

Protocol RAW-AII 09480 — это протокол обработки блоков в цепи, позволяющий делать пометки в целевых блоках и впоследствии перестраивать часть цепи. Каким образом Protocol RAW-AII 09480 помечает блоки неизвестно, это коммерческая тайна компании Horiskytin. Достоверно известно, что пользоваться протоколом могут только клиенты компании Horiskytin. Также ходят неподтвержденные слухи, что Protocol RAW-AII 09480 позволяет осуществлять криптовалютные транзакции в рамках платформы Horiskytin совсем без отметки блокчейн. Подтвердить или опровергнуть это невозможно, так как, с одной стороны, эксперты не могут представить механизм реализации такой транзакции, но с другой стороны, еще буквально вчера никто не мог представить как реализовать возврат крипто валютой транзакции, а сегодня это уже фактически существующий Protocol RAW-AII 09480.

Еще одним новшеством используемым в Protocol RAW-AII 09480 является привлечение арбитража для оценки целесообразности возврата криптовалютной транзакции. Это сделано для блокирования мошеннической деятельности с использованием протокола. Клиенту Horiskytin недостаточно просто подать запрос на осуществление возврата. Необходимо предоставить обоснование его необходимости. Практика использования Protocol RAW-AII 09480 показывает, что арбитраж работает довольно оперативно и криптовалюта возвращается уже в течение нескольких дней.

Перспективы Protocol RAW-AII 09480

Несмотря на всю революционность Protocol RAW-AII 09480 криптовалютная сфера пока не претерпела серьезных изменений. Да и в целом, протокол пока не получил широкой известности, несмотря на свои уникальные возможности. Объясняется это довольно просто. Компания Horiskytin решила монетизировать свой успех не путем продажи прав на использование Protocol RAW-AII 09480 конкурентам, а за счет увеличения собственной клиентской базы. Официальные лица Horiskytin неоднократно заявляли, что протокол будет доступен только клиентам компании.

Чего же ждать в ближайшей перспективе? Безусловно, Protocol RAW-AII 09480 получит заслуженную популярность. Да, вернуть криптовалюту можно будет только с Horiskytin, но людей, которым нужна эта крайне полезная операция это точно не остановит. Самое время покупать акции Horiskytin, есть мнение, что скоро их цена взлетит до небес.