Как вернуть красоту и здоровье волос с помощью пересадки: методы, цены и советы

Пересадка волос — это операция, которая позволяет восстановить волосяной покров на голове или других частях тела. Эта процедура может быть полезна для женщин, которые страдают от потери волос по разным причинам.

Кому нужна

Потеря волос у женщин может быть вызвана различными факторами, такими как генетика, гормональные изменения, стресс, заболевания кожи или внутренних органов. В некоторых случаях она может быть обратимой, если устранить причину и пройти курс лечения. Но иногда волосы не восстанавливаются, и тогда женщина может почувствовать себя некомфортно и неуверенно.

Пересадка волос на голове у женщин может помочь тем, кто хочет вернуть себе привлекательный вид и улучшить качество жизни. Операция подходит для тех, у кого есть достаточное количество здоровых волос на затылке или боковых частях головы, которые можно использовать как донорский материал. Также необходимо учитывать возраст, общее состояние здоровья и ожидания от результата.

Как делают

Пересадка волос — это микрохирургическая процедура, которая выполняется под местным наркозом. Существует несколько способов, но наиболее распространены FUE и FUT.

FUE состоит в том, что врач с помощью специального аппарата извлекает по одному или нескольким фолликулам из донорской области и вживляет их в зону облысения. Этот способ не оставляет заметных рубцов и имеет высокую эффективность.

FUT заключается в том, что врач отсекает полосу кожи с волосами из донорской области и разбивает ее на маленькие части с фолликулами. Затем он пришивает эти части на место облысения. Этот способ позволяет пересадить больше волос за один сеанс, но оставляет линейный рубец на затылке.

Сколько стоит

Цена пересадка волос на голове у женщин зависит от:

страны, в которой производится операция;

метода, который выбирает врач;

количества графтов, которые нужно пересадить;

квалификации и опыта хирурга;

дополнительных услуг, таких как трансфер, проживание, анализы и лекарства.

В России цена на пересадку волос зависит от метода трансплантации. Стоимость одного графта при лоскутном методе (FUT) составляет от 60 до 70 рублей. При методе FUE — 100 рублей. Таким образом, за пересадку 1000 графтов придется заплатить от 60 до 100 тысяч рублей.

Как восстановиться

Пересадка волос — это безопасная и эффективная процедура, но после нее требуется некоторое время для восстановления. В течение первых дней после операции можно наблюдать небольшое кровотечение, отек, зуд или боль в области пересадки. Это нормальные реакции организма, которые проходят постепенно. Врач может прописать антибиотики, противовоспалительные или обезболивающие средства для предотвращения инфекции и уменьшения дискомфорта.

Важно соблюдать следующие рекомендации после пересадки волос:

не мыть голову в течение первых 48 часов;

не трогать, не чесать или не сдирать корочки на пересаженных волосах;

не носить головные уборы или аксессуары;

не подвергать голову солнечному излучению или высоким температурам;

не заниматься физическими нагрузками или спортом в течение двух недель.

Пересадка волос дает заметный результат через 3-6 месяцев, когда на месте облысения появляется новый волосяной покров. Через год можно увидеть полный эффект процедуры. Пересаженные волосы не отличаются от родных и растут так же естественно.

Пересадка волос — это возможность изменить свой образ и повысить самооценку. Если вы хотите сделать эту процедуру, обратитесь к квалифицированному специалисту и выберите подходящий метод. Не забывайте о правилах ухода за пересаженными волосами и наслаждайтесь результатом.