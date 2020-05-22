Как узнать кадастровую стоимость?

Кадастровая стоимость является нормативной ценой объектов недвижимости. Все определяется Кадастровой палатой страны. Она демонстрирует ценность объектов недвижимости, выясняется способами массовых оценок, или индивидуально для конкретных объектов. Кадастровая стоимость не принимает во внимание ремонт дома, качество жилья, из-за этого она усреднённая. По этой причине рыночная цена очень разнится от кадастровой стоимости.

Чтобы провести грамотную оценку, министерство экономики создало особую методику, и документацию и правил, которые нужно учитывать во время проведения проверок. ГБУ выявляет приблизительную стоимость жилья, по которой имеет место налогообложение объектов. До того как передавать право осуществления проверок госучреждениям, многократно зафиксировали варианты понижения кадастровой цены жилья, чтобы уменьшить налогооблагаемую сумму. На сайте https://roskarta.com/map/moscow можете воспользоваться этой услугой и узнать кадастровую стоимость любого интересующего вас объекта.

Как выяснить кадастровую стоимость?

Чтобы выяснить реальную стоимость объектов, необходимо обратиться в кадастровую палату и затребовать такой важный документ, как кадастровая карта. Информация предоставляется совершенно бесплатно. В выписке могут быть данные, которые не были добавлены в паспорт, ее содержание основано от требования заявителей. Чтобы получить выписку, вам потребуется предлагать следующие документы:

Заявление о получении справок;

Паспорт россиянина;

Кадастровый паспорт;

План постройки;

Пояснение к проектам.

Если у вас есть кадастровая карта Московской области, время которого не больше 5 лет, цена берётся из его информации. После совершения этого периода, цена, которая указана в паспорте, оказывается не востребованной. Когда развивается всемирная сеть, стало вероятным получить интересующие вас данные через Всемирную паутину.

Для этого необходимо посещать портал Росреестра. В онлайн режиме в соответствующей категории нужно заполнение формы с адресом объектов. По предоставленной информации вы можете получить кадастровый номер, который вам придется вписать в бланк в категории «Публичная кадастровая карта». После того, как провели этот процесс вам предлагают интересующую вас цену. Стоит понимать что кадастровая стоимость зачатсу/ю сильно толичается от рыночной, и не стоит ждать их соответсвия.