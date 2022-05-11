Как увеличить количество просмотров на YouTube самостоятельно

Давно мечтаете раскрутить собственный канал на Ютубе? Что ж, вашу мечту поддерживают тысячи молодых и не очень людей по всему миру. Популярность этой идеи объясняется не только обычной человеческой жаждой к успеху и признанию, но и возможностью хорошо заработать – при условии, что вы сможете сделать ваш канал привлекательным для рекламодателей и Ютуб предложит вам монетизацию. Для этого в 2021 году есть два условия – минимум 1000 подписчиков и 4000 часов просмотров вашего видео пользователями. Как же достичь подобных результатов, если вы – совсем новичок, и только начинаете свой путь к вершинам видеоблогинга? https://avi1.ru/ — увеличить просмотры и набрать подписчиков можно на смм сайте ави1.

Увеличиваем гору просмотров на YouTube без санкций и заданий

Для развития каналов на YouTube и завоевания своей аудитории сегодня разрабатываются целые SMM-стратегии. Они могут включать как платные, так и бесплатные методы раскрутки. В самом органичном варианте канал продвигается самостоятельно естественным методом – с помощью создания интересного видеоконтента, в описании к которому грамотно и логично прописаны хештеги и ключевые слова.

Если вы умеет делать видеоролики на актуальную, интересную широкому кругу пользователей тему, видео вполне способно попасть на вершины рейтингов самостоятельно, при этом не нужно будет опасаться бана со стороны алгоритмов Ютуба. Правда, для создания подобного контента потребуются профессиональные навыки, талант и хорошее понимание механизмов продвижения видео.

Существует вариант воспользоваться «помощью зала» — это посещать специализированные форумы для желающих раскрутить свой канал и увеличивать просмотры своих видео по бартерной системе – то есть вы обмениваетесь ссылками с другими пользователями, просматриваете их видео и получаете живые просмотры в ответ.

Платные способы увеличение просмотров для Ютуб канала

Для увеличения количества просмотров на YouTube можно воспользоваться услугами профессиональных SMM-специалистов и даже целых агентств, готовых раскрутить ваш канал и сделать из вас «звезду Ютуба» за определённую плату. Проблема в том, что иногда она может быть очень ощутимой и неподъемной, если рекламный бюджет начинающего блогера весьма скромен.

Есть ещё один хороший вариант — покупка платных просмотров от живых пользователей на специализированных сервисах. Отличный пример – Avi1, с услугами которого вы можете ознакомится по этой ссылке: https://avi1.ru/kupit-prosmotry-na-youtube-deshevo/. Сервис накрутки просмотров Ютуб предоставляет качественные и недорогие услуги, ориентированные на Россию и запад. Схема его работы максимально проста и понятна – вы платите за пакет просмотров от живых пользователей или коммерческих аккаунтов, а затем наблюдаете улучшение статистики под вашими видео.

В последнем случае не стоит опасаться негативной реакции и бана со стороны алгоритмов Ютуба – сервис Doctorsmm предлагает пакеты просмотров от живых пользователей с медленным добавлением и естественным временем удержания. Небольшой процент списывания и отсутствие гарантий возможны при выборе более экономного пакета услуг.