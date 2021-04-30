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Как устроить цифровой детокс и дать мозгу отдохнуть от гаджетов

30.04.2021 09:54

Удаленный режим работы получает все большее распространение, однако такой формат имеет несколько опасных сторон. Одна из них — цифровая зависимость. Из соцсетей, через электронную почту, мессенджеры и с различных сайтов поступает непрерывный поток информации, от избытка которой вскоре наступает переутомление.

Если не контролировать использование гаджетов, вы будете терять огромное количество времени и все равно не успевать справиться со всеми делами. Особенно актуальна эта проблема для различных remote job vacancies, ведь при работе на дому отвлечься куда проще, чем в офисе.

Чтобы избежать подобного развития событий, необходимо периодически устраивать цифровой детокс – небольшую разгрузку от гаджетов. Все мы так привыкли к постоянному потоку информации, что обойтись без смартфона трудно – однако мы вместе с опытным “удалёнщиком”, machine learning engineer, подготовили полезные рекомендации, которые облегчат этот процесс.

Как устроить цифровой детокс и дать мозгу отдохнуть от гаджетов

Чтобы легко привыкнуть к отказу от гаджетов, проводить цифровой детокс следует постепенно. К примеру, выделить пару часов в день на хобби и отдых, и в течение этого времени не прикасаться к смартфону. Заниматься можно чем угодно – йогой, рисованием, музыкой, готовкой или медитацией, главное, чтобы это помогало вам расслабиться.

Чтобы в это время не возникло «ломки», за пару часов до полного отказа стоит постепенно снижать уровень использования гаджетов. Необходимо хорошо распланировать время детокса и предупредить друзей и близких, что беспокоить вас сообщениями и звонками в это время не стоит. Конечно, без запинок с первого раза все провести вряд ли получится – поначалу отказ будет вызывать раздражение. В такие моменты очень важно следить за своими эмоциями и самочувствием.

Отказываться от гаджетов стоит не только на протяжении этих двух часов – перед сном и во время еды их тоже лучше отложить. Таким образом, вы станете лучше высыпаться, а пища будет усваиваться гораздо лучше.

Как ни удивительно, но даже для отказа от электроники существуют специальные приложения – программы попросту блокируют смартфон на определенный срок. Некоторые из них, впрочем, позволяют совершать экстренные звонки.

Организуйте время, которое посвящаете делам, и не отвлекайтесь во время выполнения задач. Отключайте на это время оповещения, чтобы не выходить из состояния сосредоточенности. Таким образом вы сможете сэкономить время. Помочь в этом может техника «Помодоро», при которой вы устраняете все раздражающие и отвлекающие сигналы и работаете, не отрываясь, пока не прозвенит таймер.

Желательно также отказаться от всех лишних источников информации, оставив только самые важные. Упорядочьте иконки на смартфоне, чтобы сэкономить время на поиске информации.

Чтобы привыкнуть и войти в ритм, проводите такие сессии регулярно и придерживайтесь графика. В сильно загруженные дни можно сократить время детокса до получаса, но полностью от него отказываться не стоит. После отдыха вы можете испытать прилив энергии, однако не стоит хвататься за все дела сразу – выполняйте задачи постепенно и размеренно.

Цифровой детокс обеспечивает улучшение общего самочувствия и эмоционального состояния, а также повышает эффективность работы. Особенно ценна такая разгрузка будет для вакансий с удаленным форматом работы. В результате улучшается качество сна, снижается уровень испытываемого стресса, и растет продуктивность.

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