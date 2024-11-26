Как ускорить регистрацию бизнеса (ИП и ООО)

Юридическое оформление бизнеса нередко отнимает много времени и сил, которые предприниматель мог бы направить в русло развития своей компании. Сократить бумажную волокиту можно – об этом рассказываем в этой статье, которая будет полезна индивидуальным предпринимателям и собственникам ООО на старте.

Сколько обычно длится регистрация ИП и ООО

Регистрационные действия по оформлению статуса ИП и открытию ООО регламентированы по продолжительности законом: оформить ИП и ООО ФНС обязано в течение 3 рабочих дней с момента подачи заявления.

При этом помимо заявления следует подать в ведомство еще целый пакет документов. И нехватка хотя бы одной бумаги – повод отказать в регистрации с требованием предоставить все требуемые документы.

Потому наибольшее время при регистрации бизнеса занимает подготовка документации. Так, например, справку об отсутствии судимости после заказа можно ожидать от 5 до 10 дней.

Электронные сервисы для подготовки документов

Собрать пакет документов для регистрационных действий бизнесмен сегодня может с помощью специальных онлайн-сервисов. После внесения данных система сама оформит все бумаги, учитывая актуальные требования законодательства и Налоговой службы.

Например, для ООО сервис office.ru подготовит сразу весь пакет бумаг:

заявление на регистрацию;

заявление на упрощенную налоговую систему;

устав;

решение о создании ООО;

договор об учреждении.

Также сервис предоставляет понятную инструкцию по алгоритму подачи бумаг. После подготовки документов их надо распечатать и направить в инспекцию.

Государственная онлайн-регистрация бизнеса

Чтобы ускорить процесс оформления компаний и предпринимателей, ФНС России на своем сайте запустило сервис онлайн-регистрации. В чем его преимущества:

можно взаимодействовать с ведомством напрямую;

круглосуточный доступ;

простые формы для заполнения;

есть шаблоны для ООО.

Для работы в сервисе потребуется квалифицированная электронная подпись.

Все обновления по поданному заявлению будут оперативно приходить в виде оповещений на почту отправителя. При отсутствии каких-то документов или ошибках в заполнении заявления есть возможность оперативно исправить неточность и вновь подать заявку на регистрацию. И сделать это можно без личных визитов в ФНС.

Юридическое сопровождение оформления

Сэкономить время на регистрации можно при обращении за помощью к юристу или юридической компании. В этом случае посредник возьмет на себя все вопросы, в том числе визиты в ФНС. Для этого на юриста следует оформить доверенность.

Преимущества оформления компании через сопровождение:

качественная подготовка документов;

гарантия регистрации в короткие сроки;

освобождение личного времени на более важные дела и задачи.

Юридическое сопровождение регистрации ИП или ООО – востребованная услуга, которая позволяет сократить время на оформление бумаг и избежать многих проблем, с которыми сталкиваются собственники бизнеса при работе с документами.