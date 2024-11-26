Как ускорить регистрацию бизнеса (ИП и ООО)

Юридическое оформление бизнеса нередко отнимает много времени и сил, которые предприниматель мог бы направить в русло развития своей компании. Сократить бумажную волокиту можно – об этом рассказываем в этой статье, которая будет полезна индивидуальным предпринимателям и собственникам ООО на старте.
Сколько обычно длится регистрация ИП и ООО
Регистрационные действия по оформлению статуса ИП и открытию ООО регламентированы по продолжительности законом: оформить ИП и ООО ФНС обязано в течение 3 рабочих дней с момента подачи заявления.
При этом помимо заявления следует подать в ведомство еще целый пакет документов. И нехватка хотя бы одной бумаги – повод отказать в регистрации с требованием предоставить все требуемые документы.
Потому наибольшее время при регистрации бизнеса занимает подготовка документации. Так, например, справку об отсутствии судимости после заказа можно ожидать от 5 до 10 дней.
Электронные сервисы для подготовки документов
Собрать пакет документов для регистрационных действий бизнесмен сегодня может с помощью специальных онлайн-сервисов. После внесения данных система сама оформит все бумаги, учитывая актуальные требования законодательства и Налоговой службы.
Например, для ООО сервис office.ru подготовит сразу весь пакет бумаг:
- заявление на регистрацию;
- заявление на упрощенную налоговую систему;
- устав;
- решение о создании ООО;
- договор об учреждении.
Также сервис предоставляет понятную инструкцию по алгоритму подачи бумаг. После подготовки документов их надо распечатать и направить в инспекцию.
Государственная онлайн-регистрация бизнеса
Чтобы ускорить процесс оформления компаний и предпринимателей, ФНС России на своем сайте запустило сервис онлайн-регистрации. В чем его преимущества:
- можно взаимодействовать с ведомством напрямую;
- круглосуточный доступ;
- простые формы для заполнения;
- есть шаблоны для ООО.
Для работы в сервисе потребуется квалифицированная электронная подпись.
Все обновления по поданному заявлению будут оперативно приходить в виде оповещений на почту отправителя. При отсутствии каких-то документов или ошибках в заполнении заявления есть возможность оперативно исправить неточность и вновь подать заявку на регистрацию. И сделать это можно без личных визитов в ФНС.
Юридическое сопровождение оформления
Сэкономить время на регистрации можно при обращении за помощью к юристу или юридической компании. В этом случае посредник возьмет на себя все вопросы, в том числе визиты в ФНС. Для этого на юриста следует оформить доверенность.
Преимущества оформления компании через сопровождение:
- качественная подготовка документов;
- гарантия регистрации в короткие сроки;
- освобождение личного времени на более важные дела и задачи.
Юридическое сопровождение регистрации ИП или ООО – востребованная услуга, которая позволяет сократить время на оформление бумаг и избежать многих проблем, с которыми сталкиваются собственники бизнеса при работе с документами.