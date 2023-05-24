Как управлять запасами стоматологической клиники с помощью CRM

Управление запасами — одна из ключевых задач для стоматологии. Ошибки при складском учете могут привести к нехватке материалов и дополнительным расходам. Чтобы использовать производственные ресурсы максимально эффективно, можно внедрить CRM. Объясняем, как программное обеспечение помогает управлять запасами в стоматологической клинике.

Контроль минимальных остатков

Один из главных плюсов CRM для стоматологии — возможность наладить контроль за остатками продукции. Автоматизированная система учета позволит точно понять, когда заказывать те или иные материалы, чтобы избежать дефицита продукции. За счет этого клиника сможет лучше планировать свою деятельность, предотвращая форс-мажорные ситуации.

Снижение нагрузки на персонал

Автоматизация процедуры складского учета позволит сократить количество бумажной работы и освободить персонал от необходимости отслеживать нормы списания материалов вручную. Благодаря этому сотрудники смогут сосредоточиться на уходе за пациентами, предоставляя им более качественное лечение. Это поможет повысить уровень сервиса и степень лояльности клиентов.

Детальная аналитика расходов

Программное обеспечение позволяет вести подробный учет всех товаров, используемых клиникой. Это дает понимание того, какие материалы расходуются в большом количестве, а какие — только занимают место на складе. Благодаря точным данным руководитель сможет оптимизировать производственный бюджет и сократить ненужные траты.

Снижение числа ошибок

Внедрение CRM помогает свести к минимуму количество ошибок, вызванных человеческим фактором. С помощью ПО можно отслеживать сроки годности товаров, а также обмениваться данными с системой Честный ЗНАК. Кроме того, в программе предусмотрена функция автоматической подачи заказа в случае отсутствия необходимых материалов и инструментов.

Вывод

Использование программного обеспечения для управления запасами помогает сократить расходы и оптимизировать производственный бюджет. Благодаря автоматизированной системе учета клиники смогут сэкономить ресурсы, а также избежать ошибок и недостатка материалов. Программа 1С:Медицина. Стоматологическая клиника — один из лидеров рынка автоматизации. Система подходит как небольшим клиникам, так и крупным медицинским центрам, и удовлетворяет всем запросам отраслевого бизнеса.