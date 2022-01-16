Как улучшить работу ноутбука HP или другой марки с малыми затратами

Ноутбук сегодня стал универсальным помощником для огромного количества людей. С помощью этого аппарата мы развлекаемся, учимся, работаем, читаем, смотрим интересные фильмы и видео и выполняем еще миллион других вещей. Когда ноутбук выходит из строя – это становится целой проблемой для его владельца, а в некоторых случаях даже серьезной проблемой. Как улучшить работу своего не самого нового ноутбука, чтобы он приносил еще больше пользы и не потратить на это много денег и временем? Рассмотрим некоторые советы.

Что поможет улучшению работы ноутбука

Вот некоторые рекомендации касательно того, как можно без больших усилий улучшить работу ноутбука и получить от него намного большую отдачу:

Замена аккумуляторной батареи, кстати, выбрать новый аккумулятор для ноутбука HP можно на этом сайте. Почему это так важно? Если АКБ не рабочая или плохо держит заряд, человек привязан к розетке, преимущества ноутбука как переносного автономного устройства полностью теряются. С новым АКБ можно будет брать ноутбук в длительные поездки в метро, поезде, на учебу и т.д.;

Переустановка операционной системы. Многие пользователи жалуются на то, что компьютер начинает работать медленно, тормозит, очень долго загружается, зависает в играх или программах. Все эти вещи можно убрать установкой новой операционной системы. Процесс занимает около 30-50 минут, но дает очень приятный эффект;

Удаление лишнего ПО. Многие люди годами устанавливают на компьютер приложения, не удаляя те, которыми они не портятся. Засоряется реестр, память, автозагрузка и другие вещи, что приводит к проблемам в работе устройства и торможения. Удалив ненужные вещи, можно ускорить работу ноутбука.

Если аппарат уже давно находится в сомнительном состоянии – будет неплохим решением отдать его на диагностику специалистам. Пусть они посмотрят, что в нем не так и сделают все для того, чтобы ноутбук снова начал вести себя как надо.

Что касается замены аккумулятора, то очень важно покупать только в проверенных магазинах, желательно оригинальные АКБ, ну или качественные копии. Ведь на рынке много брендов, выпускающих батареи, но далеко не всем им можно доверять. Если купить некачественный товар, то он может испортиться уже через несколько месяцев или даже сразу после покупки работать не так, как хотелось бы.