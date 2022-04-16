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Как убрать удаленных подписчиков в Одноклассниках

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Одноклассники — одна из самых посещаемых соцсетей в России и странах СНГ после ВКонтакте. Она пользуется популярностью среди предпринимателей и частных лиц, которые заинтересованы в поиске новых собеседников и поддержании общения со старыми друзьями. Но иногда пользователи заинтересованы в удалении друзей из профиля. Для выполнения данной процедуры необходимо придерживаться указанной ниже инструкции.

Как удалить подписчиков друзей в Одноклассниках — удаленных

как убрать удаленных подписчиков ОК

Причины удаления людей из ОК могут быть разными. Выполнить процедуру можно в браузерной версии соцсети с компьютера и смартфона, а также через официальное приложение. В Одноклассниках нет опции моментального удаления подписчика со страницы фолловеров. Первым делом придется вручную удалить всех «надоевших» друзей, а затем убрать их из списка подписавшихся.

Алгоритм действий для удаления друга из Одноклассников:

  1. Зайти в раздел «Друзья».
  2. Выбрать пользователя.
  3. Зайти на его страницу.
  4. Запустить меню под его фото.
  5. Нажать на кнопку «Удалить из друзей».

Удаленный человек оказывается в списке подписчиков. Если захочется вернуть его обратно в друзья, можно нажать на кнопку отмены возле его имени в соответствующем перечне. При желании можно привлечь еще больше подписчиков на свою страницу, воспользовавшись специализированным сервисом https://prtut.ru/ по ведению аккаунтов и групп в социальных сетях. Можно купить 500, 1000 и более подписчиков с гарантией отписки. В отличие от других методов продвижения данный способ позволяет быстро увеличить охват аудитории и сделать профиль более привлекательным для других посетителей.

Стоит отметить, что в ОК нет опции полного удаления списка подписавшихся со страницы. Единственный вариант ограничения активности людей — их блокировка. Понадобится перейти в профиль пользователя, перейти во вкладку «Другие действия» и кликнуть по кнопке «Заблокировать». Также можно воспользоваться платной опцией закрытия профиля. Страница будет скрыта от посторонних лиц. Они не смогут просматривать ваши публикации, если вы не добавите их в друзья.

В интернете можно найти информацию о специализированном ПО и мобильных приложениях, с помощью которых можно в один клик убрать удаленных фолловеров в социальной сети. Не рекомендуется скачивать подобный софт, так как он распространяется мошенниками. Вместе с программой на устройство загружаются вирусы, из-за которых можно лишиться персональных данных.

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