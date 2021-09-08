Как строится охрана территории правильным ЧОП?

Главные задачи охраны территории ЧОП заключаются в соблюдении внутриобъектного и пропускного режимов, а также в обеспечении сохранности расположенной на ней собственности. Основанием для выбора порядка и метода охраны территории служит ее паспорт безопасности.

Главные требования к охране территории

При организации охраны любого объекта первым делом проводится его аудит с привлечением сотрудников ЧОП. В рамках данной работы производится проверка:

уровня защищенности объекта от воздействия пагубных природных и техногенных факторов;

уровня внешней защищенности объекта, в т. ч. от угроз криминогенного и террористического характера;

уровня внутренней защищенности объекта.

Подробную информацию по этим вопросам можно узнать на сайте alfalegion.ru. При оценке охраны территории во внимание принимаются следующие обстоятельства:

размеры территории;

размеры зоны ответственности ЧОП;

возможность использования технических охранных средств (видеокамеры, системы контролирования и управления доступом и т. д.);

уровень инженерно-технической защищенности территории;

проходимость территории;

количество и стоимость материальных ценностей, расположенных на территории;

общественная значимость территории;

характер угроз, исходящих изнутри и извне;

опасность территории при возможном возникновении чрезвычайных ситуаций;

требуемый уровень безопасности территории;

объем задач, решение которых поручается сотрудникам ЧОП.

Основные способы охраны территории

Эффективность охраны территории обеспечивается благодаря умелому управлению, грамотному применению имеющихся в распоряжении ЧОП ресурсов, а также взаимодействию с органами охраны правопорядка и подразделениями усиления. ЧОП может охранять территорию тремя следующими методами:

Технический мониторинг безопасности. Этот метод используется при наличии необходимой инженерно-технической оснащенности территории, соответствующих технических средств и возможности оперативной реакции подразделений усиления и органов охраны правопорядка.

Участие мобильных групп работников ЧОП. Данный способ применяется при существенной удаленности территории от подразделений усиления и органов охраны правопорядка.

Выставление постов охраны. Этот способ применяется во всех остальных случаях.

Требуемый уровень безопасности охраняемой территории поддерживается согласно положениям, содержащимся в паспорте безопасности. Процедура организации охраны территории и оформления документов может регулироваться методическими указаниями, которые утверждены исполнительным властным органом.