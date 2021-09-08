Как строится охрана территории правильным ЧОП?

Главные задачи охраны территории ЧОП заключаются в соблюдении внутриобъектного и пропускного режимов, а также в обеспечении сохранности расположенной на ней собственности. Основанием для выбора порядка и метода охраны территории служит ее паспорт безопасности.
Главные требования к охране территории
При организации охраны любого объекта первым делом проводится его аудит с привлечением сотрудников ЧОП. В рамках данной работы производится проверка:
- уровня защищенности объекта от воздействия пагубных природных и техногенных факторов;
- уровня внешней защищенности объекта, в т. ч. от угроз криминогенного и террористического характера;
- уровня внутренней защищенности объекта.
Подробную информацию по этим вопросам можно узнать на сайте alfalegion.ru. При оценке охраны территории во внимание принимаются следующие обстоятельства:
- размеры территории;
- размеры зоны ответственности ЧОП;
- возможность использования технических охранных средств (видеокамеры, системы контролирования и управления доступом и т. д.);
- уровень инженерно-технической защищенности территории;
- проходимость территории;
- количество и стоимость материальных ценностей, расположенных на территории;
- общественная значимость территории;
- характер угроз, исходящих изнутри и извне;
- опасность территории при возможном возникновении чрезвычайных ситуаций;
- требуемый уровень безопасности территории;
- объем задач, решение которых поручается сотрудникам ЧОП.
Основные способы охраны территории
Эффективность охраны территории обеспечивается благодаря умелому управлению, грамотному применению имеющихся в распоряжении ЧОП ресурсов, а также взаимодействию с органами охраны правопорядка и подразделениями усиления. ЧОП может охранять территорию тремя следующими методами:
- Технический мониторинг безопасности. Этот метод используется при наличии необходимой инженерно-технической оснащенности территории, соответствующих технических средств и возможности оперативной реакции подразделений усиления и органов охраны правопорядка.
- Участие мобильных групп работников ЧОП. Данный способ применяется при существенной удаленности территории от подразделений усиления и органов охраны правопорядка.
- Выставление постов охраны. Этот способ применяется во всех остальных случаях.
Требуемый уровень безопасности охраняемой территории поддерживается согласно положениям, содержащимся в паспорте безопасности. Процедура организации охраны территории и оформления документов может регулироваться методическими указаниями, которые утверждены исполнительным властным органом.