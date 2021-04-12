Как стирать постельное белье из тканей с разным составом?

Правильный уход за постельным бельем гарантирует его долгий срок службы и красивый внешний вид. Каждая хозяйка знает, как правильно стирать, сушить, гладить комплект из бязи или сатина. Можно смело заявить, что подобные знания передавались из поколения в поколение. А вот как ухаживать за современными новинками знает далеко не каждая, даже пожилая хозяйка. Сейчас действительно на полках магазинов можно довольно часто встретить постельное белье из ранфорса, жаккарда, бамбука, поплина и других тканей. Комплектами с такими названиями пользовались далеко не все, от того и нет опыта ухода за ним. Тем не менее, каждой хозяйке хочется, чтобы постельное прослужило как можно дольше, а без правильного ухода это невозможно.

Температура стирки и глажки напрямую зависит от состава ткани. Отсюда следует, что для начала следует поинтересоваться, из каких волокон состоит ткань. Ранфорс и поплин относятся к хлопковым тканям со средней плотностью. Уход за ними такой же, как за бязью: стирка при средней температуре, сушка на свежем воздухе, желательно без попадания солнечных лучей.

С жаккардом сложнее. Это дорогая и изысканная ткань с особенным плетением. Материал плотный и жесткий, поэтому из него чаще всего делают те стороны постельного белья, которые на виду и непосредственно не касаются кожи человека. Жаккардовая ткань может быть цветной и однотонной, но что присутствует в ней всегда, так это тканый рисунок на полотне — всегда сложный, привлекающий обилием элементов в узоре. Заказать такое постельное белье можно как на сайте, так и купить в обычном магазине. Разница будет лишь в ассортименте. Продавцы в интернете всегда предлагают гораздо больше интересных и разнообразных вариантов. В обычном магазине или в отделе торгового центра выбор менее интересен. Но и там можно купить красивые варианты на свой вкус. Выбор лишь в том, чтобы оставаться дома и выбирать когд аудобно, или пройтись по торговым точкам, что в условиях пандемии крайне не желательно.

Уход за жаккардом особенный. Ткань не стоит стирать при температуре выше 40 градусов и не выкручивать на высоких оборотах. Такие же правила ухода за постельным бельем из поплина и ранфорса. Это ткани с хлопковым составом и соответствующими натуральным волокнам рекомендации по уходу.

А вот комплекты из тканей в составе которых есть синтетические волокна рекомендуется стирать при температуре не выше 30 градусов. Благодаря их особенным свойствам, материал отстирывается даже при низкой температуре воды. Так что стирка получается быстрой, дешевой и эффективной.