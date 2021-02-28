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Как создавать красивые видеоролики своими руками: краткий гайд для начинающих

28.02.2021 11:56

Сегодня каждый, у кого имеется в руках смартфон, может снять видео, сохранив воспоминания о значимых днях своей жизни. Например, запечатлеть смешное поведение домашних животных или момент, когда ребёнок делает первые шаги. Кроме того с популяризацией YouTube создание видеороликов стало одним из самых распространенных хобби как среди молодежи, так и среди старшего поколения.

Чтобы стать «сам себе режиссёром», не обязательно заканчивать специальные курсы. Здесь разберем самые основные принципы, а ещё больше узнать о том, как создавать красивые видеоролики своими руками можно тут – https://videoshow.ru/programma-dlya-sozdaniya-videorolikov.php

Как создавать красивые видеоролики своими руками: краткий гайд для начинающих

Полезные советы по созданию видео с нуля

Подготовка к съёмке любого ролика начинается с выбора темы. Конечно, это не касается съёмки семейных праздников и других мероприятий — здесь с темой всё понятно. А вот для тех, кто собирается вести свой видеоблог, этот этап крайне важен. Если ролик не будет интересен целевой аудитории, то его качество уже будет неважно.

Определились с темой? Теперь пришло время создания сценария. Даже красивый и профессионально снятый видеоконтент могут не досмотреть, если зрителю он покажется скучным. В первую очередь необходимо заинтересовать аудиторию, а потом удерживать её внимание до последней минуты.

Здесь очень пригодятся законы литературного жанра — короткая экспозиция или завязка для привлечения внимания, раскрытие темы (кульминация) и развязка. Кстати для создания сценария есть специальные программы. Так же, как и для монтирования качественного и красивого видеоряда.

В качестве такого редактора оптимально использовать программу «ВидеоШОУ». Она поможет быстро объединить отснятые кадры в видеоролик. В помощь начинающему режиссёру множество функций не только для создания, но и редактирования видео. При этом интерфейс программы простой и удобный. Чтобы скачать видеоредактор бесплатно на русском языке, перейдите сюда.

Как создавать красивые видеоролики своими руками: краткий гайд для начинающих

Процесс создания видео в программе «ВидеоШОУ»

Для начала работы «сам себе режиссёром» нужно лишь открыть папку с файлами, необходимыми для видеоконтента и расставить их на монтажном столе. Какими возможностями можно воспользоваться для создания видео? Вот основные из них:

  • использование специальных шаблонов — «Мастер создания видеошоу» поможет сэкономить время и быстро подобрать оформление к видео любой тематики;

  • добавление переходов и разнообразных эффектов — первые сделают смену кадров плавной и размеренной, а разноплановая анимация поможет создать оригинальный видеоконтент профессионального качества;

  • инструменты для озвучки — помогут сформировать аудиодорожку и сопроводить ролик голосовыми комментариями.

И наконец, программа предлагает несколько способов сохранения готового видеоряда.

Чтобы освоить базовые функции программы достаточно нескольких минут. После этого каждый пользователь сможет создавать профессиональные ролики без особого труда!

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