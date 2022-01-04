Как создать сайт для бизнеса?

Сайт компании – один из современных и наиболее эффективных инструментов ведения бизнеса. Он решает ряд вопросов, среди которых такие глобальные задачи, как формирование и поддержание положительной репутации организации, создание ее позитивного имиджа, повышение узнаваемости бренда и так далее.

И конечно, веб-ресурс при должных стараниях может стать прекрасной площадкой для продажи услуг или товаров, выпускаемых компанией. Правда, для этого нужно, чтобы создание web-портала было поручено команде профессионалов, знающих, как делать веб-страницы и какую информацию там следует разместить.

Этапы создания корпоративного сайта

Сделать по-настоящему эффективный электронный ресурс не так просто, как может показаться. Нужно учесть массу деталей, которые, на первый взгляд, кажутся неважными, но на самом деле, имеют существенное влияние на конечный вид веб-страницы и ее стабильность.

Разработка сайтов состоит из 2 ключевых этапов:

Установка цели

О каком бы проекте и о какой задаче не шла бы речь, реализация начинается с постановки основной цели. Если решено создавать корпоративный веб-ресурс, надо разобраться, зачем именно он нужен и какие функции должен выполнять.

Будет ли это исключительно подобие электронной визитки либо сайт станет порталом по продвижению бренда и расширению клиентской базы? От ответа на данный вопрос напрямую зависит то, какие опции будут добавлены в веб-страницу.

Выбор типа электронной площадки

Нужно решить, будет ли это сайт-визитка, либо интернет-магазин или, возможно, нужен лендинг либо новостной сайт. Как вариант, может также создаваться форум, предназначенный для общения пользователей. Отдельного внимания заслуживают веб-порталы. Это довольно специфические ресурсы, предназначенные преимущественно для информационных или образовательных учреждений.

Не так уж часто компании подходит какой-то из вышеуказанных видов сайтов. Чаще всего организация нуждается в ресурсе с достаточно широким списком функций. Именно потому в последнее время в отдельную категорию выделился корпоративный веб-сайт, совмещающий в себе несколько опций из разных видов электронных ресурсов. Он является интернет-визиткой, а также ее эффективным маркетинговым инструментом. Нередко такой веб-ресурс компании попутно выступает и площадкой для продажи ее товаров или услуг.

Важный аспект, напрямую связанный со стабильностью и удобством использования сайтов, – это разработка веб-приложений. Они представляют собой специальные межплатформенные ресурсы, позволяющие клиентам пользоваться сайтом, независимо от того, какое ПО установлено на компьютере, ноутбуке, смартфоне или планшете.

Когда задачи будущего электронного ресурса предельно ясны и выбрана его категория, пора приступать непосредственно к разработке сайта. Специалисты создадут такую веб-страницу, которая будет решать все задачи, поставленные перед компанией и сделает ведение бизнеса максимально эффективным.