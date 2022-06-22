Компании, поставляющей продукцию, необходим собственный b2b интернет-магазин. Но наличие своей ECommerce площадки дает явное преимущество только в случае, если он грамотно сделан, удобен в использовании и в нем налажена система продаж. Подробнее о системе продаж можно прочитать по ссылке.

Создание хорошего b2b магазина — задача сложная, но имеющая решение, если знать, на что обратить внимание при разработке. В этом случае можно сделать продающий интернет-магазин b2b, специально адаптированный под нужды электронной коммерции.

Что важно учесть на этапе разработки b2b интернет-магазина

Решив создать b2b магазин, подумайте, кто ваш клиент. Какие у него есть проблемы и как вы можете их решить. Закупщиков можно объединить в группы по характеристикам. Тогда станет понятно их возможное поведение в b2b интернет-магазине. Опираясь на эти знания, продумайте интерфейс и основной функционал сайта.

Несмотря на то, что разрабатывать магазин будут программисты, необходимо, чтобы сотрудники компании также были вовлечены в процесс, так как команда знает продукт и понимает особенности поведения своих клиентов. Эти данные нужно учитывать при создании B2B решения для оптовиков.

Чем должен обладать продающий b2b интернет-магазин

Хороший магазин должен иметь следующие особенности:

Каталог. У клиента должна быть возможность ознакомиться с полным перечнем товаров или услуг, прочитать подробное описание и выбрать продукт, наиболее подходящий запросу. Удобный интерфейс. Любой закупщик нацелен быстро заказать качественный продукт, поэтому сайт должен быть понятным и простым, чтобы можно было легко найти товар, воспользовавшись внутренним поиском, прочитать описание, сравнить с другими товарами и оформить заказ. Персонализация. Любые индивидуальные условия, создаваемые для клиентов сервисом компании, помогают завоевать их доверие и способствуют долгому сотрудничеству. Наличие службы поддержки необходимо, даже если оптовый интернет-магазин спроектирован удобно для пользователя. Компания заинтересована решать вопросы посетителей сразу по мере поступления, что благотворно сказывается на ее репутации. Поэтому для поставщиков, заботящихся о своих клиентах, важна разработка чата поддержки. Маркетинг. Продажа любого продукта практически невозможна без инструментов маркетинга. Функционал интернет-магазина должен включать в себя как можно больше возможностей, например, работу с брошенными корзинами клиентов или е-mail-маркетинг.

Чем больше работы будет проделано на этапе разработки интернет-магазина, тем выше будет его эффективность. Узнать больше о том, как создать продающий интернет-магазин можно на сайте компании-разработчика AGORA.