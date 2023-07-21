Как совместить работу и личную жизнь

Одна из главных проблем работающего человека – нехватка времени на личную жизнь. Ведь высокая конкуренция на рынке труда заставляет постоянно быть на пике производительности, задерживаться после работы, чтобы закончить важные дела, общаться даже в нерабочее время с начальником, коллегами и заказчиками посредством электронной почты, мессенджеров и других инструментов коммуникации. Поэтому сегодня мы расскажем, как найти баланс между работой и личной жизнью, чтобы и продвигаться по карьерной лестнице, и заниматься саморазвитием, встречаться с друзьями, проводить больше времени с семьей.

Планируйте дела

Это позволит не только расставить приоритеты, но и успевать больше, так как четкий режим дня ограничит время просмотра лент в социальных сетях и развлекательных роликов, чтения постов в различных телеграм-каналах. Кроме того, как утверждают психологи, планирование деятельности снижает уровень стресса и тревожности, что в целом способствует улучшению самочувствия и приливу сил. Благо сегодня, в век информационных технологий, существуют множество приложений, помогающих управлять задачами.

Не забудьте обсудить свой график с близкими, чтобы они могли тоже корректировать свои планы.

В выходные дни отдыхайте

Казалось бы, это же и так очевидно. Но на практике многие люди думают о работе даже в свой законный выходной, делятся с родными своими опасениями по поводу поставленных работодателем задач, жалуются на коллег. Это не только не позволяет переключить внимание и полноценно отдохнуть, что приводит к накапливанию стресса, расстройству сна, снижению концентрации внимания и хронической усталости, но и портит отношения с семьей и друзьями.

Изучите рынок труда, воспользовавшись сайтами-агрегаторами вакансий

С помощью платформ, автоматически собирающих с разных ресурсов объявления о поиске сотрудников, можно узнать об уровне зарплат в разных сферах экономики, наиболее востребованных специальностях на рынке труда, требованиях, предъявляемых работодателями к соискателям на должность. Возможно, Вы найдете компанию в смежной сфере, готовую взять Вас в штат, с более удобным графиком или с похожим уровнем оплаты труда, но с меньшим кругом должностных обязанностей. Либо решите начать работать удаленно. Ведь исполняя должностные обязанности из дома, Вы больше не будете тратить время на дорогу до офиса и обратно, что позволит уделять больше внимания друзьям или семье.