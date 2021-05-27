Как составляются прогнозы на футбол

Как составляются прогнозы на футбол27.05.2021 16:28
Футбол привлекает миллионы людей: спортсменов, просто болельщиков и тех, кто предпочитает, наблюдая со стороны, зарабатывать на нем деньги. Это букмекерские конторы и их клиенты. Первое, что можно увидеть в линии любой БК – международные и национальные чемпионаты по футболу.
Причины, по которым ставки проигрывают
Чаще всего игрок остается в минусе, если он:
- плохо изучил правила БК,
- был слишком уверен в выигрыше,
- неправильно распределил депозит,
- сделал ставку под влиянием эмоций или в спешке,
- основывался на неверном прогнозе.
Где можно найти прогнозы
Большинство прогнозов можно найти в интернете. Это быстро и удобно. Основными источниками сведений являются:
- паблики с бесплатными прогнозами, в том числе сайты БК.
- платные прогнозы,
- анализ от программ-ботов.
Несомненное преимущество бесплатной аналитики — отсутствие финансовых затрат. К примеру, надежные прогнозы на матчи по футболу всегда пользуются популярностью у любителей этого вида спорта. Покупать прогнозы не всегда есть смысл, т.к. гарантии успеха они не дают, а рекомендации успешных экспертов можно найти и на бесплатных страницах. Для проверки ценности прогноза можно просмотреть статистику матчей за определенный период и сравнить с рекомендациями, которые давались источником. Статистические выкладки ботов математически верны, но не учитывают индивидуальные факторы (погоду, замены в команде, мотивацию и т.д.). На основе информации из разных источников рекомендуется делать свой расчет.
На что нужно обращать внимание при составлении прогноза
Какие факторы нужно обязательно учитывать:
- Статус соревнования. Уровень мастерства станет определяющим в долгосрочном чемпионате с большим количеством матчей. Даже при наличии пары случайных поражений он позволит команде остаться в лидерах. Сюрпризы бывают в кубковых соревнованиях, если не самая сильная команда имеет хорошую мотивацию и проявляет самоотдачу. Сложно сравнить возможности и команд с разных континентов: они не так часто играют между собой.
- Расписание игр. У ведущих команд, как правило, плотный график. При количестве встреч до трех за неделю футболисты попросту не всегда успевают отдохнуть к следующей игре.
- Мотивация. Играет на пределе возможностей только мотивированная команда. Команды, которые обеспечили себе достойное место в турнирной таблице, уже не будут так выкладываться. А вот аутсайдер может использовать последний шанс и выиграть у более сильного соперника.
- Состав команды. Самые сильные наигранные связи, которые строятся между ключевыми игроками, ломаются при выбытии даже одной фигуры. Потому в случае замен, травм и дисквалификаций гораздо труднее угадать исход матча.
- Погодный фактор. Если игра проходит в снег или дождь, разница в мастерстве команд уже не так важна, значимость имеет физическое состояние футболистов. На газоне, покрытом льдом, сложно быстро бегать и создавать опасные игровые ситуации. Голов в плохую погоду забивается мало.
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