Как составляются прогнозы на футбол

Футбол привлекает миллионы людей: спортсменов, просто болельщиков и тех, кто предпочитает, наблюдая со стороны, зарабатывать на нем деньги. Это букмекерские конторы и их клиенты. Первое, что можно увидеть в линии любой БК – международные и национальные чемпионаты по футболу.

Причины, по которым ставки проигрывают

Чаще всего игрок остается в минусе, если он:

плохо изучил правила БК,

был слишком уверен в выигрыше,

неправильно распределил депозит,

сделал ставку под влиянием эмоций или в спешке,

основывался на неверном прогнозе.

Где можно найти прогнозы

Большинство прогнозов можно найти в интернете. Это быстро и удобно. Основными источниками сведений являются:

паблики с бесплатными прогнозами, в том числе сайты БК.

платные прогнозы,

анализ от программ-ботов.

Несомненное преимущество бесплатной аналитики — отсутствие финансовых затрат. К примеру, надежные прогнозы на матчи по футболу всегда пользуются популярностью у любителей этого вида спорта. Покупать прогнозы не всегда есть смысл, т.к. гарантии успеха они не дают, а рекомендации успешных экспертов можно найти и на бесплатных страницах. Для проверки ценности прогноза можно просмотреть статистику матчей за определенный период и сравнить с рекомендациями, которые давались источником. Статистические выкладки ботов математически верны, но не учитывают индивидуальные факторы (погоду, замены в команде, мотивацию и т.д.). На основе информации из разных источников рекомендуется делать свой расчет.

На что нужно обращать внимание при составлении прогноза

Какие факторы нужно обязательно учитывать: