Как собрать колоду для игры в Hearthstone

Масштабная стратегия Warcraft настолько полюбилась пользователям, что на основе ее Вселенных были придуманы продолжения. Одно из наиболее успешных развитий Warcraft – коллекционная карточная игра Hearthstone.

Особенностью ККИ является огромное число коллекционных карт, что позволяет формировать бесконечную вариабельность выстраиваемых на базе индивидуально подобранных комплектов стратегий со своими правилами.

Сегодня уже и сама ККИ HEARTHSTONE превратилась в классику жанра, в которую продолжают увлеченно сражаться офисные работники и сотрудники Макдональдса, школьники и профессора университетов.

Существуют и другие популярные сходные игры. Углубленно ознакомиться с мета-композициями командных игр TFT можно на сайте https://seemeta.com/en/builds.

Принципы комплектации колоды Hearthstone

Можно не мудрить и брать уже готовые топовые колоды, собранные настоящими мастерами и экспертами в этом жанре. Но разве не лучше сочинить собственную песню, чем копировать чужую? А еще, кастомный подбор колоды позволяет сформировать собственные правила игры. И кому же не быть лидером в стратегиях, где все остальные участники вынуждены играть по вашим правилам?

Тип собранной колоды задает стратегию и тактику успешной игры.

Поняв принципы базовой топовой стратегии можно понять и принципы подбора карточек.

Для облегчения задачи сбора колоды следует предварительно заняться глубоким анализом уже признанных популярных топовых колод.

Третий принцип отражает концепцию устойчивого развития в любой сфере деятельности – инновации не изобретаются с нуля, а разрабатываются на основе лучших достижений предшественников.

Три основных типа колоды Hearthstone

Принято рассматривать три базовые колоды, из которых интегрируются многочисленные вариации.

Агро-колоды. Путь быстрой победы за несколько ходов. В бой пускаются более дешевые карты.

Мидренж-колоды. Методики победной стратегии основаны на выдерживании равновесия между стремительным агрессивным подходом и жестким контролем ситуации.

Контроль-колоды. Стратегия победы на контратаках с преобладанием тяжелых карт.

Особенности выбора победной тактики определяются типом противостоящих колод. В противостоянии мидренж колоды против агро-колод предпочтителен четкий контроль стола. А если играть против контроль-колоды, тактика заключается в стремлении подавить противника как можно скорее.