Как снятие ограничений после пандемии повлияло на рынок труда в 2022 году

С 2020 года рынок труда пережил два основных потрясения: массовый переход персонала на удаленную работу из-за COVID-19, который потребовал практически полностью перестроить многие процессы компаний, и возвращение сотрудников на привычные рабочие места после снятия коронавирусных ограничений. Полученный за это время опыт определил новые тренды на современном рынке труда.

Крупный бизнес несколько «охладел» к дистанционному формату, но многие сохранили интерес к удаленным сотрудникам. Несмотря на то, что три четверти работающих россиян сегодня, как и прежде, ездят на работу, по данным экспертов, во II квартале 2022 года количество вакансий на дистанционный формат увеличилось на 26% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Такой тренд объясним сразу несколькими факторами. За время пандемии стало понятно, что не только IT-специалисты, но и представители других профессий (в сфере маркетинга, консультирования, бухучета, поддержки клиентов и т.д.) неплохо справляются с работой на удаленке.

Кроме того, такой формат позволяет нанимать сотрудников из любых регионов и более рационально распределять ресурсы компаний за счет снижения издержек на аренду офиса, оплату электроэнергии, обеды для сотрудников и других затрат. Удаленка также помогает пополнить кадровый запас в отдельных регионах, а при найме можно выбирать специалистов независимо от места их фактического проживания.

Несмотря на множество, казалось бы, очевидных плюсов, после снятия ограничений рынок труда откатился назад, к традиционному офлайн-формату. И этому есть причина — согласно исследованиям, за время работы в дистанционном режиме 20% работодателей отметили, что к концу 2021 года многие сотрудники стали менее продуктивны вследствие низкого уровня самодисциплины и несовершенства организационных процессов. В результате удаленный сотрудник, хоть и обходится компании на 30–40% дешевле, часто приносит больше убытка, чем получаемая экономия от электроэнергии и аренды.

В связи с этим многие компании изменили подход к мотивации: теперь оплачивается результат, а не процесс. В то же время удаленка стала рассматриваться как дополнительный мотивирующий элемент для персонала. И только 10% компаний сохранили полностью дистанционный формат, 9% работодателей сегодня предлагают своим сотрудникам гибридный режим — несколько дней в офисе, несколько дней удаленно (по данным «Всероссийского центра изучения общественного мнения»).

Сами же сотрудники хотели бы, чтобы работодатель проявлял больше гибкости в организации трудовых процессов. С этой позицией сегодня согласно 67% российских специалистов: согласно опросу ВЦИОМ, более 14% из них предпочли бы постоянно работать в дистанционном формате. Треть сотрудников все же готовы совмещать деятельность из дома и в офисе.

Интересно, что по исследованию ряда социальных институтов, еще в середине 2021 года большинство сотрудников достаточно негативно оценивало удаленку. Но уже к началу 2022-го люди «распробовали» такие преимущества дистанционного формата, как экономия времени на дорогу, гибкий рабочий график и комфортные условия труда.

Многим понравилось работать и одновременно путешествовать. Косвенно это подтверждает анализ продаж товаров для цифровых кочевников — как утверждает глава европейского отдела компании EcoFlow Райан Син:

— В 2022 году рост продаж во втором квартале увеличился на 120% по сравнению с его началом. Переносные станции способны обеспечить питание для гаджетов, камер, ноутбуков и прочей мобильной техники в условиях отсутствия энергоснабжения. Это свидетельствует о том, что те сотрудники, которые успешно подстроились под новый удаленный формат, сегодня работают не только из дома, но и на выезде, в том числе на природе.

Работодатели начали искать работников новой «модификации». Во время пандемии многие компании столкнулись и с другими проблемами. При дистанционке у сотрудников стало «проседать» общение с клиентами, коллегами и руководством. Кроме того, оказалось, что у многих отсутствовали необходимые диджитал-навыки для работы в удаленном формате. Поэтому сегодня работодатели ищут профессионалов, которые смогут взять на себя разноплановые задачи, способны гибко адаптироваться к разным условиям, переключаться между сферами и быстро находить актуальную информацию. Не менее важны прокаченные soft skills: надпрофессиональные навыки, умение решать жизненные задачи, знание основ психологии, правил этикета и деловой переписки станут преимуществом для соискателя.

В целом эксперты сходятся во мнении, что, как и до пандемии, рынок труда остается рынком кандидата. Сотрудников как квалифицированных, так и неквалифицированных не хватает во всех сферах, а опыт использования дистанционного формата в компаниях, ранее его не применявших, ослабили преимущество найма, которое ранее имели удаленные работодатели. И, по мнению экспертов, возросшая конкуренция вынудит работодателей предлагать более привлекательные условия работы для специалистов.

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