Как смотреть Инстаграм истории анонимно?

При просмотре сторис другого человека в Инстаграм заходы пользователя как в веб-версии, так и в приложении фиксируются, и владельцу аккаунта становится известна личность посетителя. Однако существует целый ряд методов, позволяющих просматривать чужие истории инкогнито.

Приложения для тайного просмотра сторис

Для тайного слежения за другими пользователями в Инстаграм можно использовать приложение StoriesIG. Оно подходит как для компьютеров, так и для смартфонов. Поскольку данное приложение используется без авторизации в аккаунте Инстаграм, оно совершенно безопасно. После инсталляции Profile+ нужно ввести в строке поиска имя пользователя. Таким способом можно не только незаметно просматривать чужие истории, но и скачивать на смартфон.

Расширения интернет-браузера для просмотра сторис инкогнито

Для тайного просмотра и скачивания сторис на компьютере можно использовать расширение IG stories italiano для браузера Гугл Хром Google Chrome. Чтобы сделать это, необходимо инсталлировать данное приложение и авторизоваться в веб-версии Инстаграм. После инсталляции пользователь увидит вверху дублирующую панель со сторис, позволяющую просматривать сторис людей из подписок инкогнито. Для просмотра сторис человека, на кого нет подписки, нужно совершить следующие действия:

найти иконку со стрелкой на панели инструментов интернет-браузера Гугл Хром;

нажать на иконку со стрелкой и выбрать опцию «Go to Stories»;

нажать «Поиск» в меню на расположенной вверху панели, ввести название аккаунта, указать «Пользователи»;

нажать на значок с глазом возле требуемого аккаунта.

Просмотр историй инкогнито через фейковый профиль

Посещать втайне чужую страницу в Инстаграм можно путем создания фейкового аккаунта. С этой целью нужно зайти в свой профиль, затем нажать вверху на свой ник, выбрать опцию «Добавить аккаунт», после чего дать команду «Создать новый аккаунт». Для переключения между двумя профилями следует нажать на ник в Инстаграм. Фейковая страница позволяет просматривать сторис не только на общедоступных, но и на закрытых страницах.

Таким образом, лишь часть существующих способов анонимного просмотра Инстаграм историй требует авторизации. При выборе предпочтение следует отдавать тем сервисам, которые не требуют входа в свой аккаунт Инстаграм и ввода персональной информации для регистрации.