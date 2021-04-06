Как скачивать видео с любых сайтов?

За последние несколько лет интернет-маркетологи отмечают стойкую тенденцию роста интереса пользователей к медиа контенту и снижению потребления контента текстового. Люди поняли, что смотреть видеоролики и слушать подкасты намного удобнее, нежели читать статьи.

В этой связи возрос интерес пользователей к софту для работы с видео контентом.

Приложения для редактирования видеороликов.

Программы для видео захвата всего происходящего на экране компьютера.

Софт для загрузки опубликованного на сайтах и видеохостингах роликов и кинофильмов.

Проблема в том, что такого рода прикладных программ настолько много, что для личного тестирования и выбора оптимальных вариантов понадобится огромное количество времени и сил.

Есть и вторая проблема. Эксперименты с софтом зачастую кончаются неприятностями. Можно случайно загрузить на компьютер вирус, или программу шпион, баннер-вымогатель.

Было бы удобнее и безопаснее получить сведения о том, какая именно программа для скачивания видео с любых сайтов или видеоредактор действительно лучшие и где их можно скачать без риска повредить технику.

Где скачать лучший софт для работы с видео

На сайте screen-recording.ru можно найти массу полезной информации относительно приложений для работы с медиа контентом.

Рейтинги лучших в своих категориях программ.

Описания и инструкции по пользованию.

Рабочие ссылки на проверенные, безопасные софт-ресурсы, на которых можно скачать дистрибутивы, инсталляторы перечисленных на сайте программ.

Не нужно рисковать здоровьем своего компьютерного оборудования и деньгами, занимаясь поиском софта на сомнительных сайтах.

Все эти программы для обработки и скачивания видео можно найти в одном месте, уже проверенные и протестированные специалистами.

Зачем скачивать видеоролики, если есть интернет

Так думают многие пользователи до тех пор, пока не столкнутся однажды с проблемами. Захочется посмотреть любимый сериал по Ютубу, а у интернет-провайдера именно в этот день возникли неполадки на линии.

А вот если бы сериал был заранее загружен на диск компьютера или в память смартфона – можно было бы обойтись и без интернета.

Несмотря на всеобщую цифровизацию, все еще есть места, где интернета нет. В отдаленных дачных кооперативах, в коттеджных поселках, в электричках и поезде, в лесу. Но если бы любимые кинофильмы и музыкальные треки были предусмотрительно записаны, то даже в самых удаленных «медвежьих углах» можно было бы жить с комфортом современной цивилизации.