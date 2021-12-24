Как скачать видео из TikTok?

Скачать видео из TikTok на компьютер или смартфон, в хорошем качестве, можно несколькими способами, следует лишь выбрать наиболее удобный. Также возможно легко удалять на видео в телефоне ненужные надписи.

Скачать видео из TikTok

Сегодня многие люди пользуются приложением TikTok, и ежедневно количество пользователей увеличивается. Поэтому вопрос «как загрузить видео из TikTok» стал очень актуальным.

Скачать видео из TikTok возможно посредством нескольких методов, например — скачивать видео из tiktok через telegram бота, при помощи дополнительного приложения, или с сайта. Загружать можно на телефон или на компьютер.

Телеграм-бот

Этот метод подходит и для iPhone, и для телефонов на Android. При помощи его возможно не только скачивать видео и убирать надписи ТикТок, но и загружать другие файлы из TikTok.

Для этого следует установить приложение Telegram. При отсутствии этого мессенджера, необходимо скачать его заранее. И после следовать инструкции:

Сначала нужно перейти на бота @ttsavebot, по ссылке.

Ссылка отправит к боту на Телеграм-канал. Далее следует нажать на опцию СТАРТ, выбрать язык «Русский».

После он запрашивает ссылку на видео из TikTok, которое пользователь хочет загрузить.

В приложении TikTok надо выбрать нужное видео. После — нажать «Поделиться». В представленном меню нужно выбрать действие «скопировать ссылку» — «ссылка» и нажать.

В приложении Телеграм следует скопировать видео из TikTok в диалоговое окно с ботом.

Вскоре бот пришлет ответное сообщение с предложением оформить подписку на канал новостей. Можно это действие пропустить. Через некоторое время бот пришлет такое же видео с аудио-дорожкой, на котором отсутствует водяной знак.

Для Android: надо просто сохранить видео в галерею, нажать на соответствующую кнопку — «Сохранить в Галерею», или в «Загрузки». Таким же методом возможно загрузить музыку из TikTok видео, нажав на определенную кнопку, а после «Сохранить в музыку».

Для загрузки видео из TikTok на iPhone: следует открыть видеоролик из диалогового окна на весь экран, после нужно нажать на кнопку «поделиться» и выбрать — «сохранить в фотопоток».

Этот способ существует с 2020 года – он рабочий и очень простой. Следует заметить, что не все телеграм-боты для загрузки видеороликов из TikTok могут стабильно работать. В связи с чем их функции будут непрерывно совершенствоваться.