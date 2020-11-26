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Как штукатурить по маякам?

26.11.2020 14:44

При проведении отделочных работ в любом жилом помещении очень важно ровно оштукатурить стены. Эффективный способ решения этой задачи заключается в выравнивании потолка и стен по маякам.

Особенности использования маяков

При использования маяков для оштукатуривания потолков и стен нужно учитывать ряд особенностей этого способа. Маяки служат в качестве своеобразных направляющих, которые ограничивают плоскость выравниваемой поверхности. При условии их правильного выставления в соответствии с геометрией помещения можно значительно уменьшить затраты труда. При этом надо учитывать, что использование готовых маяков приводит к определенному уменьшению объема отделываемого помещения. Грамотное оштукатуривание поверхностей с использованием маяков позволяет гарантированно добиться их идеальной ровности. Однако конечный результат в значительной мере зависит от правильной установки профилей. В этих целях можно использовать систему отвесов. Сначала по краям стены опускают два отвеса. Потом по ним вертикально устанавливают две рейки, натягивая между ними нити. Выходит совершенно ровная плоскость, по которой выполняется оштукатуривание.

Методы установки маяков

Профессионалы используют большое количество разнообразных методов установки маяков. Заказать услугу оштукатуривания или получить дополнительную информацию можно на сайте dimax.su. В число самых распространенных способов выставления маячковой системы входят следующие:

  • С использованием лазерного построителя. Маячковые профили выставляются для создания единой плоскости, задаваемой двумя перпендикулярными друг к дружке линиями. Преимущество лазерного нивелира состоит в возможности построения одновременно двух линий. Стоимость этого устройства довольно велика, поэтому его обычно приобретают профессионалы для многократного применения.
  •  С использованием креплений. Данный способ установки маяков рассчитан на новичков. Фиксация креплений должна выполняться в строгом соответствии с инструкцией, прилагаемой к ним продавцами.
  • Струнный способ. Данный метод начал использоваться сравнительно недавно, однако он уже приобрел довольно высокую популярность. Это обусловлено множеством присущих ему достоинств, включая легкость и быстроту вертикальной и горизонтальной установки профилей, а также удобство нанесения раствора. При установке одного профиля этим методом требуются две площадки-швеллера для крепежных элементов с регулировочным и натяжным болтами. В качестве струны выступает упругая проволока из высококачественной стали диаметром приблизительно полтора миллиметра.

Нанесение смеси

При выравнивании стен по маякам лучше всего пользоваться гипсовыми штукатурными смесями. Углубления и отверстия в стенах нужно предварительно заделать цементным раствором, после чего дождаться его высыхания. Прежде чем приступать к оштукатуриванию, смесь надо тщательно перемешать с использованием перфоратора. Лишь затем можно начинать распределение раствора по поверхности. Для нанесения штукатурки желательно воспользоваться широким шпателем. Выравнивание слоев смеси на стенах следует выполнять при помощи правила (куска гладкой арматуры) в направлении снизу вверх. Излишки смеси после выравнивания надо немедленно удалять, чтобы они не успевали засохнуть и не препятствовали выполнению отделочных работ.

Таким образом, с помощью маяков для штукатурки можно легко и быстро выполнить высококачественное оштукатуривание поверхностей. Особенно этот способ полезен для новичков.

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