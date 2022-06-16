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Как сегментировать базу email

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Содержание
  1. Что дает сегментация email
  2. Критерии сегментации
  3. Демография
  4. Местоположение
  5. Интересы и предпочтения
  6. Совершенные действия
  7. Жизненный цикл подписчика

Сегментация базы e-mail позволяет сделать рассылку намного эффективней. Письма, отправляемые разным сегментам целевой аудитории, становятся более прицельными, точнее «бьют» по запросам, целям, болям и мечтам человека. Их не удаляют, а открывают и просматривают. Вот почему маркетологи рекомендуют перед созданием рассылки ознакомиться с этой тактикой. А мы подробно расскажем о ней в нашей статье.

Что дает сегментация email

Сегментация уверенно занимает третьем место в рейтинге самых эффективных тактик в емейл-маркетинге. Только персонализация и умелое создание CTA (призыва к действию) находятся на более высоких ступенях. Верстка, автоматизация и тестирование кампаний не достигают такой эффективности. Отсюда и важность этого вопроса.

Решается он путем разбития всего списка контактов в адресной книге на группы, объединенные каким-то признаком. О них мы поговорим ниже. Да, на создание таких групп понадобится какое-то время, но вы получите очевидные преимущества от этого. Исследования показывают, что конечный результат — прибыль — при внедрении такой тактики вырастает на 760%.

Что вы получаете, сегментируя аудиторию:

  • улучшение релевантности;
  • уменьшение отписок;
  • повышение доставляемости писем;
  • рост квалифицированных лидов и транзакций.

Разумеется, сами адреса в вашем списке должны быть актуальными, то есть, валидными. Валидными емейлами регулярно пользуются, а это значит, что ваше письмо точно дойдет до получателя. Чтобы ваши усилия были не напрасны, регулярно проверяйте свою базу емейл адресов на валидность. На сайте компании Epochta вы можете оперативно и качественно проверить свою базу, используя валидатор email онлайн: https://www.epochta.ru/products/verifieronline/.

Как сегментировать базу email

Критерии сегментации

  1. Демография

Сюда входят следующие факторы:

  • пол подписчика;
  • возраст;
  • профессия;
  • уровень доходов.

Без знания всего этого вы не сможете создать соответствующую атмосферу и tone of voice (тональность общения, «голос бренда»). Например, для мужчин больше подходит брутальное оформление, женщины же более восприимчивы к нежным шрифтам, цветам и оттенкам. Кроме того, только зная эти характеристики вы сможете создать точно бьющее целевое предложение. Это очень важно для брендов одежды, например, или аксессуаров.

Местоположение

Этот фактор важен для туристических агентств и предприятий, имеющих локально расположенные представительства. Это торговые точки онлайн, сфера HoReCa (отели, рестораны, кафе) и т.п. Зная местоположение клиента, вы учитываете локализацию вашего предложения и обозначаете это в теме и прехедере письма. Видя название своего города, подписчик с большей вероятностью откроет и прочитает ваше сообщение.

Интересы и предпочтения

От этого зависят следующие моменты:

  • составление контент-плана, включающего конкретные разновидности писем (для этого нужно знать, какими бывают email-рассылки);
  • выбор конкретного товара для предложения;
  • подбор оптимальной частоты рассылки;
  • выбор тем для писем.

Совершенные действия

К ним относятся:

  • Открытия и отклики. Пример: если человек из письма переходит на какой-то обучающий вебинар по интересующей его теме, в дальнейшем вы можете предложить ему связанный с этим продукт.
  • Просмотренные страницы. Если человек совершает переход из письма на сайт и начинает там поиски необходимого товара, но так ничего и не заказывает, через время к нему приходит напоминание с примерно таким содержанием:

«Вы недавно просмотрели такие-то страницы. Если вас заинтересовали какие-то позиции, предлагаем приобрести их со скидкой, воспользовавшись нашим промокодом».

  • История покупок. Здесь применяются следующие варианты:
  • благодарность за покупку;
  • если приобретается предмет временного использования, то отсчитывается примерный срок эксплуатации и по его окончании приходит письмо-напоминание о том, что пора бы сделать замену;
  • предлагается другой товар, хорошо подходящий к уже приобретенному, при этом также можно мотивировать клиента скидкой.

Жизненный цикл подписчика

Есть следующие этапы жизненного пути клиента:

  • Совершение подписки. Высылается приветственное письмо.
  • Знакомство с брендом/компанией. Серия ознакомительных, обучающих писем.
  • Мысли о покупке. Сообщения об акциях и других мотивационных бонусах.
  • Приобретение товара. Письмо с предложением скидки на следующую покупку.
  • Оставленные товары в корзине. Письмо-напоминание об оставленном товаре.
  • Лояльный клиент. Предложите особые скидки для VIP-клиентов.
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