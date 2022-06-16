Как сегментировать базу email

Сегментация базы e-mail позволяет сделать рассылку намного эффективней. Письма, отправляемые разным сегментам целевой аудитории, становятся более прицельными, точнее «бьют» по запросам, целям, болям и мечтам человека. Их не удаляют, а открывают и просматривают. Вот почему маркетологи рекомендуют перед созданием рассылки ознакомиться с этой тактикой. А мы подробно расскажем о ней в нашей статье.

Что дает сегментация email

Сегментация уверенно занимает третьем место в рейтинге самых эффективных тактик в емейл-маркетинге. Только персонализация и умелое создание CTA (призыва к действию) находятся на более высоких ступенях. Верстка, автоматизация и тестирование кампаний не достигают такой эффективности. Отсюда и важность этого вопроса.

Решается он путем разбития всего списка контактов в адресной книге на группы, объединенные каким-то признаком. О них мы поговорим ниже. Да, на создание таких групп понадобится какое-то время, но вы получите очевидные преимущества от этого. Исследования показывают, что конечный результат — прибыль — при внедрении такой тактики вырастает на 760%.

Что вы получаете, сегментируя аудиторию:

улучшение релевантности;

уменьшение отписок;

повышение доставляемости писем;

рост квалифицированных лидов и транзакций.

Разумеется, сами адреса в вашем списке должны быть актуальными, то есть, валидными. Валидными емейлами регулярно пользуются, а это значит, что ваше письмо точно дойдет до получателя. Чтобы ваши усилия были не напрасны, регулярно проверяйте свою базу емейл адресов на валидность. На сайте компании Epochta вы можете оперативно и качественно проверить свою базу, используя валидатор email онлайн: https://www.epochta.ru/products/verifieronline/.

Критерии сегментации

Демография

Сюда входят следующие факторы:

пол подписчика;

возраст;

профессия;

уровень доходов.

Без знания всего этого вы не сможете создать соответствующую атмосферу и tone of voice (тональность общения, «голос бренда»). Например, для мужчин больше подходит брутальное оформление, женщины же более восприимчивы к нежным шрифтам, цветам и оттенкам. Кроме того, только зная эти характеристики вы сможете создать точно бьющее целевое предложение. Это очень важно для брендов одежды, например, или аксессуаров.

Местоположение

Этот фактор важен для туристических агентств и предприятий, имеющих локально расположенные представительства. Это торговые точки онлайн, сфера HoReCa (отели, рестораны, кафе) и т.п. Зная местоположение клиента, вы учитываете локализацию вашего предложения и обозначаете это в теме и прехедере письма. Видя название своего города, подписчик с большей вероятностью откроет и прочитает ваше сообщение.

Интересы и предпочтения

От этого зависят следующие моменты:

составление контент-плана, включающего конкретные разновидности писем (для этого нужно знать, какими бывают email-рассылки);

выбор конкретного товара для предложения;

подбор оптимальной частоты рассылки;

выбор тем для писем.

Совершенные действия

К ним относятся:

Открытия и отклики. Пример: если человек из письма переходит на какой-то обучающий вебинар по интересующей его теме, в дальнейшем вы можете предложить ему связанный с этим продукт.

Просмотренные страницы. Если человек совершает переход из письма на сайт и начинает там поиски необходимого товара, но так ничего и не заказывает, через время к нему приходит напоминание с примерно таким содержанием:

«Вы недавно просмотрели такие-то страницы. Если вас заинтересовали какие-то позиции, предлагаем приобрести их со скидкой, воспользовавшись нашим промокодом».

История покупок. Здесь применяются следующие варианты:

благодарность за покупку;

если приобретается предмет временного использования, то отсчитывается примерный срок эксплуатации и по его окончании приходит письмо-напоминание о том, что пора бы сделать замену;

предлагается другой товар, хорошо подходящий к уже приобретенному, при этом также можно мотивировать клиента скидкой.

Жизненный цикл подписчика

Есть следующие этапы жизненного пути клиента: