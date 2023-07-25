Привычная для нас сим-карта — это микросхема, закрепленная на небольшом пластмассовом прямоугольнике. До настоящего времени ее изменения касались лишь размеров, принцип действия оставался прежним.

eSIM — сим-карта, встроенная (embedded) в мобильный телефон, планшет или смарт-часы. В отличие от физического модуля идентификации абонента виртуальный хранит информацию в мини-чипе внутри смартфона. Размер микросхемы всего лишь 5 на 6 мм, при этом по функционалу она заметно превосходит предшественников.

Сравнение разных типов симок

Главное отличие новой карты от классической заключается в том, что она внедряется в девайс еще на этапе производства и не может быть извлечена, как обычная. Среди преимуществ назовем следующие:

для получения eSIM не надо идти в офис поставщика услуг сотовой связи;

на один виртуальный модуль разрешается добавить сразу несколько номеров;

для снижения затрат на мобильную связь можно установить наиболее выгодные тарифы — по отдельности для SMS, интернета и звонков, причем для этого не надо выходить из дома: все делается удаленно практически в один клик;

в случае кражи смартфона злоумышленники не смогут избавиться от симки или использовать информацию: служба поддержки мобильного оператора удаленно деактивирует чип;

исключен риск испортить SIM-карту при переустановке с одного телефона на другой;

за счет отсутствия отдельного слота для симки устройства лучше защищены от попадания внутрь влаги, к тому же у таких телефонов больше места для усовершенствования начинки;

чтобы активировать eSIM, достаточно отсканировать камерой смартфона код QR;

путешественникам и тем, кто ездит в командировки, не придется приобретать за границей физическую SIM-карту: достаточно зайти на страницу местного мобильного оператора и подключить виртуальную симку аналогичным образом;

миниатюрный размер чипа позволяет встраивать eSIM даже в смарт-часы, что было проблематично с классическими модулями идентификации.

Как подключить виртуальную сим-карту?

Процедура активации карты eSIM может различаться в зависимости от операционной системы и модели девайса. Для получения точных инструкций лучше изучить руководство пользователя конкретного телефона или обратиться к поставщику услуг мобильной связи.

Смартфон Google Pixel 6A 6/128 Sage поддерживает виртуальную карту eSIM

В общих чертах процесс подключения встроенной симки может выглядеть так:

оператор предоставляет вам QR-код либо специальный идентификатор;

вы переходите в настройки смартфона — в раздел, касающийся соединений и сотовой связи;

в указанном месте ищете опцию “Добавить eSIM” (вместо этого может быть “Добавить план данных”), нажимаете на нее;

вводите сведения, предоставленные вашим мобильным оператором, для завершения процесса выполняете указания на экране;

при желании можно добавить несколько телефонных номеров и переходить от одного к другому в разделе настроек.

Активация цифрового модуля на примере смартфонов Самсунг:

открываем раздел “Настройки”;

выбираем “Подключения”, затем “Диспетчер SIM-карт”;

нажимаем на “Добавление тарифного плана”, выбираем “Добавление с помощью QR-кода” / “Добавление через код активации”;

действуем согласно указаниям;

Бывает, что для работы внутренней SIM-карты надо ввести код идентификации EID. Он есть в разделе “Настройки». Откройте “Сведения о телефоне», нажмите на “Состояние», там увидите “EID”.

Сколько eSIM можно добавить в телефон?

Количество eSIM, которые можно использовать в смартфоне, зависит от изготовителя, модели и версии операционной системы устройства. Некоторые телефоны позволяют добавить только одну встроенную сим-карту вместе с обычной. Другие поддерживают несколько eSIM без использования физического носителя. Количество доступных слотов для встроенной симки указано в спецификациях аппарата или руководстве пользователя.

Независимо от того, сколько карт у вас установлено, одновременно можно задействовать по одному номеру — обычный и цифровой.

Для перехода между профилями, надо зайти в телефонные настройки, выбрать раздел мобильной связи и профиль eSIM. Там можно сделать следующее:

назначить виртуальную симку главным или добавочным номером (во время звонков и сообщений будете переключаться между картами);

настроить запоминание номера, которым вы пользовались для связи с кем-то из списка контактов;

определить, какая симка будет для звонков, какая для интернета;

временно отключать профиль (с сохранением прав абонента выбранного поставщика мобильной связи).

Как проверить поддержку eSIM в телефоне?

Это разные действия для Android и Apple. Общее в том, что для начала стоит заглянуть на страницу изготовителя интересующего девайса и изучить его технические характеристики. Если у телефона имеется поддержка eSIM, вы это увидите.

У iPhone — XR, XS, XS Max, 11-я серия — данная опция есть. Можно дополнительно проверить телефон. Для этого:

зайдите в раздел “Настройки”;

нажмите на кнопку “Общие”;

выберите раздел “О программе”;

в девайсе, где опция предусмотрена, будет указана “Цифровая SIM-карта”.

Смартфон Apple iPhone 11 64GB Red поддерживает eSIM

Что касается Android, здесь наличие виртуальной симки зависит от изготовителя и определенной модели. Проверьте настройки своего телефона.

К примеру, для Samsung Galaxy надо:

войти в раздел настроек;

нажать на “Подключения”;

выбрать “Диспетчер SIM-карт”;

появление меню “Добавление мобильного тарифного плана”, означает, что в вашем телефоне eSIM предусмотрена.

Но здесь есть нюанс: новшество должны поддерживать не только смартфоны, но и поставщики услуг. Стоит обратиться к своему мобильному оператору, чтобы уточнить, использует ли он eSIM.