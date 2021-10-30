Как решать семейные конфликты? Мнение психолога

Уметь разрешать споры экологично — важный навык, без которого в семейной жизни никуда. Идеальных людей, как и идеальных ситуаций, не существует, поэтому вместо того, чтобы ожидать друг от друга совершенства, супругам стоит научиться решать конфликты правильно.
Если вам нужна психологическая помощь в решении конфликтов, переходите по ссылке «семейный психолог Кривой Рог» на сайт, где собраны проверенные психологи, консультирующие пары онлайн.
Стратегии решения конфликтов
- Доминирование. Такой подход заранее обречен на провал. Если один из супругов постоянно игнорирует потребности и интересы другого, ситуация только усугубляется, а проблема остается нерешенной.
- Избегание. Если уходить от конфликта, проблема не решается, интересы обоих сторон замалчиваются, общение не развивается, а отношения становятся холодными.
- Уступчивость. Кажется, что неплохая стратегия, но если один член семьи постоянно уступает другому, это приводит к фрустрированному состоянию, то есть, ощущению, что свои собственные потребности никак не удается удовлетворить. Как результат, в отношениях развивается дисбаланс, как и при доминировании, потребности одного члена семьи постоянно игнорируются.
- Компромисс. В этом случае конфликт удается решить, но взаимные уступки могут быть непростыми для каждого из супругов, при компромиссе не всегда удается учесть общность интересов.
- Сотрудничество. Это наиболее экологичный вариант решения конфликта. Партнеры вступают в открытый диалог и вместе ищут выход из ситуации, который позволит по максимуму реализовать интересы обоих супругов, при этом сохранить теплые отношения.
Правила экологичного спора
Чтобы обсуждать проблему отрыто и прийти к наиболее комфортному для обоих сторон решению, стоит придерживаться правил мирного спора:
- Не оскорбляйте друг друга. Это самое главное правило, так как если допускать колкости и обидные слова, вряд ли получится мирно решить проблему.
- Сохраняйте спокойствие. Если страсти накалены, эмоции сдерживать тяжело. В этом случае можно отложить разговор, постараться переключить внимание.
- Слушайте друг друга и не перебивайте, когда другой говорит. Можно поставить таймер на две минуты для каждого.
- Заранее придумайте стоп-слово. Если чувствуете, что ссора начинает разрастаться, скажите стоп-слово, после которого идет минутная пауза. Обычно этого перерыва хватает, чтобы стабилизировать эмоциональное состояния.
- Используйте технику «Я-сообщение». Это значит, что вы транслируете свои эмоции, переживания и желания, не оценивая другого, а говорите только о себе. Схема такая:
- Факт. «Когда я вижу, что происходит…»
- Чувства. «Я чувствую злость/обиду/растерянность..»
- Потребности. «Потому что мне важно, чтобы….»
- Ожидаемый результат. «Я бы хотел(а), чтобы…»
Будьте готовы, что ситуация может не разрешиться быстро. Иногда партнерам нужно побыть наедине друг без друга, чтобы потом опять все обсудить и найти рациональное решение. После ссоры анализируйте ситуацию. Старайтесь понять, почему случился конфликт, если вы неправы, признайте это и попросите прощения.