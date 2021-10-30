Как решать семейные конфликты? Мнение психолога

Уметь разрешать споры экологично — важный навык, без которого в семейной жизни никуда. Идеальных людей, как и идеальных ситуаций, не существует, поэтому вместо того, чтобы ожидать друг от друга совершенства, супругам стоит научиться решать конфликты правильно.

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Стратегии решения конфликтов

Доминирование. Такой подход заранее обречен на провал. Если один из супругов постоянно игнорирует потребности и интересы другого, ситуация только усугубляется, а проблема остается нерешенной. Избегание. Если уходить от конфликта, проблема не решается, интересы обоих сторон замалчиваются, общение не развивается, а отношения становятся холодными. Уступчивость. Кажется, что неплохая стратегия, но если один член семьи постоянно уступает другому, это приводит к фрустрированному состоянию, то есть, ощущению, что свои собственные потребности никак не удается удовлетворить. Как результат, в отношениях развивается дисбаланс, как и при доминировании, потребности одного члена семьи постоянно игнорируются. Компромисс. В этом случае конфликт удается решить, но взаимные уступки могут быть непростыми для каждого из супругов, при компромиссе не всегда удается учесть общность интересов. Сотрудничество. Это наиболее экологичный вариант решения конфликта. Партнеры вступают в открытый диалог и вместе ищут выход из ситуации, который позволит по максимуму реализовать интересы обоих супругов, при этом сохранить теплые отношения.

Правила экологичного спора

Чтобы обсуждать проблему отрыто и прийти к наиболее комфортному для обоих сторон решению, стоит придерживаться правил мирного спора:

Не оскорбляйте друг друга. Это самое главное правило, так как если допускать колкости и обидные слова, вряд ли получится мирно решить проблему.

Сохраняйте спокойствие. Если страсти накалены, эмоции сдерживать тяжело. В этом случае можно отложить разговор, постараться переключить внимание.

Слушайте друг друга и не перебивайте, когда другой говорит. Можно поставить таймер на две минуты для каждого.

Заранее придумайте стоп-слово. Если чувствуете, что ссора начинает разрастаться, скажите стоп-слово, после которого идет минутная пауза. Обычно этого перерыва хватает, чтобы стабилизировать эмоциональное состояния.

Используйте технику «Я-сообщение». Это значит, что вы транслируете свои эмоции, переживания и желания, не оценивая другого, а говорите только о себе. Схема такая:

Факт. «Когда я вижу, что происходит…» Чувства. «Я чувствую злость/обиду/растерянность..» Потребности. «Потому что мне важно, чтобы….» Ожидаемый результат. «Я бы хотел(а), чтобы…»

Будьте готовы, что ситуация может не разрешиться быстро. Иногда партнерам нужно побыть наедине друг без друга, чтобы потом опять все обсудить и найти рациональное решение. После ссоры анализируйте ситуацию. Старайтесь понять, почему случился конфликт, если вы неправы, признайте это и попросите прощения.