Как развивается ситуация с внедрением платежной системы Google Pay в Республике Беларусь?

Развитие платежных сервисов выгодно и удобно всем участникам IT-рынка: иностранным финансовым компаниям, местным банкам, потребителям услуг. Бизнес заинтересован в предоставлении несколько видов оплат. Чем больше возможностей, тем выше шанс продать товары и услуги.

В июне 2022 года состоялась онлайн-дискуссия о работе платежных систем на территории Беларуси. Подробнее в статье от хостинг-провайдер HostFly.by.

На встрече выступил директор Альфа-Банка в РБ. Александр Бобко напомнил участникам историю внедрения системы Apple Pay. Руководитель оценил реакцию белорусской общественности. Пользователи с нетерпением ожидали официальный релиз.

История появления Google Pay в Беларуси

По словам бизнесмена, в 2021 году Google Pay был «на пороге» Беларуси.

Пользователи интернета ценят платежные сервисы за удобство и безопасность. Данные банковских карт защищает сложный алгоритм шифрования. Предусмотрены два способа управления аккаунтом: непосредственно на сайте и с помощью приложения для смартфона.

Весной 2021 года транснациональная компания намеревалась запустить свой сервис в РБ. О планах компании рассказала Екатерина Буховецкая, когда давала интервью Digital Report. Эксперт занимает должность регионального менеджера по развитию бизнеса Visa. Руководство Гугла внесло Беларусь в лист ожидания. Однако точную дату внедрения Google Pay Екатерина Буховецкая не назвала.

Косвенное подтверждение планов американской корпорации — начало демонстрации образовательных сессий. Компании Mastercard и Visa открыли цикл тематических видео, посвященных работе с Google Pay. Несмотря на интерес пользователей к сессиям, дальнейших действий не последовало.

Директор Альфа-банка полагает, что корпорация Гугл изменила планы:

перенесла ввод Google Pay на неопределенный срок;

отменила внедрение в РБ.

Эксперт обращает внимание на следующие моменты. Летом 2022 г. транснациональная компания отказала гражданам Беларуси в доступе к платным функциям системы. Невозможно официально оформить подписку.

Александр Бобко считает, что приход Google Pay в Беларусь не стоит полностью исключать. Корпорация не аннулировала подписки на облачные сервисы. Белорусы имеют возможность продлить услуги.

Руководитель Альфа-Банка прогнозирует, что в ближайшее время появятся новые национальные и международные проекты. В период становления возможностей уровня Google Pay у платежных систем не будет. Постепенно качество обслуживания улучшится.