Как работают зарядки на солнечных батареях?

Сейчас многие производители аксессуаров для смартфонов перешли на новую стезю — создание портативных зарядных устройств на солнечных батареях. Возникает логичный вопрос — действительно ли портативного устройства с небольшой солнечной панелью достаточно для зарядки смартфона в дороге? Если портативное зарядное устройство на солнечной энергии действительно работает должным образом, то такое изделие будет полезно многим.

Принцип работы

Солнечное зарядное устройство полностью автономно и не требует подключения к розетке. Это означает, что данный прибор можно использовать вдали от городов, где нет электросети. Для зарядки мобильного устройства необходимо подключить его к зарядке с помощью кабеля с подходящим адаптером. Затем выйдите на открытое место и позвольте солнечным лучам падать на панель. Когда солнечный свет достигает панели, из-за фотоэлектрического эффекта генерируется электрический ток. Заряжается аккумулятор прибора, затем сам гаджет.

Помимо панели с фотоэлементом, в состав зарядки входят:

набор интерфейсов;

аккумулятор;

панель управления.

В большинстве случаев эти зарядные устройства имеют несколько литиевых аккумуляторных батарей 18650 с номинальным напряжением 3,7 вольт. При использовании их по отдельности этого недостаточно даже для зарядки телефона. Поэтому компоненты подключаются последовательно и параллельно для достижения необходимого напряжения и выходной мощности.

В случае с портами очень важно знать зарядный ток в них при выборе устройств. Возможные значения:

Для зарядки ноутбука используются 2,5-3 ампера.

Для планшетов используется 2 ампера.

1 ампер необходим для зарядки мобильных телефонов, плееров и часов.

Обычно производители дополняют солнечные зарядные устройства разного рода переходниками для зарядки различных гаджетов.

Разновидности

Существует несколько типов сотовых солнечных элементов, которые производятся в том или ином варианте реализации, конструкции или дизайне. Они подразделяются на три категории:

Маломощные. Есть возможность передавать небольшую порцию ватт. Они используются для зарядки смартфонов, КПК или других гаджетов, которые не потребляют много энергии. Их основная отличительная черта — небольшая площадь фотоэлементов.

Солнечные панели фотоэлементов. Предоставляет компоненты для сборки более совершенных типов комплектов — подключения одного устройства к другому, прямой зарядки и т. д.

Универсальные. Используются для зарядки различных устройств. Самый популярный выбор среди туристов, любителей пеших прогулок или людей, которые по работе часто находятся вдали от источников питания.

Независимо от внешних отличий, общие принципы работы всех данных портативных устройств одинаковы. Единственная разница заключается в силе и количестве оптоэлектронных компонентов и связанных узлов.

Правила выбора

Выбор типа и мощности портативной заряжающей системы на солнечных батареях зависит от решаемых задач. Для зарядки ноутбука, планшета, эхолота и других средних устройств вам понадобится следующий набор параметров:

Выходной ток не менее 2,5 ампер.

Возможность панелей складываться, и вес не более 2 кг.

Для зарядки телефона в устройстве должны быть следующие параметры:

Выходной ток составляет 0,5–1,0 ампер, ёмкость — 2000–3000 мА. Мобильный телефон в этом случае полностью заряжается за 1–1,5 часа.

Небольшой размер и небольшой вес (около 0,3 кг). Необходимо, чтобы аккумулятор можно было положить даже в карман.

Аккумулятор для бытовой техники должен обеспечивать полноценное электроснабжение дачного дома напряжением 220 В и действовать как источник бесперебойного питания.

Портативная зарядка на солнечных батареях — то, что должно находиться в кармане/сумке у любителя долгих прогулок, походов и т. д. Для зарядки солнечных батарей можно использовать любой источник света. Другой момент — достаточно ли будет блока питания для удовлетворения ваших потребностей. Поэтому перед покупкой настоятельно рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

Статья создана при поддержке маркетплейса https://satom.ru/.