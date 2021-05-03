Как работают фрилансеры?

Фрилансом называется работа на себя. Направлений деятельности, в которых востребованы услуги независимых работников, достаточно много.

Специфические особенности фриланса

При определенном профессиональном уровне фриланс может стать полноценной заменой работы по найму во всех отношениях, включая размер заработка. Величина заработка непосредственно зависит от вложенных в работу усилий и времени. Фрилансеры самостоятельно ищут клиентов, проводят с ними переговоры и отстаивают свои права. На первых порах приходится тратить много сил и времени на поиск заказов и формирование портфолио. В дальнейшем за счет накопленного опыта и завоеванной репутации находить заказы становится легче, и размеры заработка возрастают. При этом оплата обычно производится с использованием электронных кошельков или банковских карт. Фрилансом можно заниматься как вместо основной работы, так и путем совмещения с ней. В последнем случае заказы приходится выполнять в вечернее время и по выходным.

Достоинства фриланса

Все более широкое распространение фриланса во всем мире в последнее время обусловлено присущими ему преимуществами, включая следующие:

Возможность работать по свободному графику. Это один из главных плюсов, побуждающих людей выбирать данную деятельность вместо работы по найму. Фрилансер может самостоятельно решать, когда ему работать, а когда отдыхать. Главное – выполнять взятые в работу заказы в оговоренные сроки.

Возможность работать на дому. Она избавляет от необходимости тратить много времени каждый день на дорогу и общаться с неприятными личностями.

Возможность работать в любой точке земного шара. Заработок фрилансера зависит лишь от его способностей и трудолюбия, а не от места проживания.

Спокойная рабочая обстановка. Многие люди придают большое значение возможности спокойно выполнять свои профессиональные обязанности, не отвлекаясь на общение с нервными клиентами или бестолковым начальником.

Возможность совмещения работы с путешествиями. Благодаря отсутствию привязанности к определенному месту фрилансер может выполнять свои профессиональные обязанности в ходе дальней поездки, в том числе и за рубеж.

Недостатки фриланса

Подобно любому виду работы, фриланс имеет и определенные минусы, которые необходимо иметь в виду:

Отсутствие фиксированного заработка. Для людей, привыкших выполнять однотипные трудовые обязанности и получать за это фиксированную оплату, данная особенность создает проблемы. Хотя число заказчиков в сфере фриланса велико, между исполнителями существует острая конкуренция.

Простои в работе. Поскольку найти заказ удается не всегда, надо быть готовым к простоям, которые негативно отражаются на размере заработка.

Отсутствие внешнего контроля. Хотя для самостоятельных людей это обстоятельство является преимуществом, для тех, кто привык подчиняться, выполнение работы без руководителя может вызвать определенный дискомфорт.

Таким образом, фрилансеры сами ищут заказчиков, договариваются с ними и определяют объем своей работы. Для достижения успеха в этой сфере необходимо постоянно повышать свою квалификацию, осваивая новые инструменты и программы.