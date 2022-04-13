Как работают экспресс-займы?

Чтобы взять денег взаймы, люди продолжают ходить в офисы банков, вести долгие переговоры с менеджерами, неделями ожидать решений по заявке на кредит. Хотя цифровизация давно и успешно внедрена в финансовую сферу, а некоторые банки вообще не имеют физических офисов.

В современную динамичную эпоху особой популярностью пользуются быстрые экспресс-займы в режиме онлайн. Получить такой кредит можно на сайте банковского агрегатора https://finanso.com/ru/zaimy/ekspress/.

Как быстро взять деньги взаймы

Возникает вопрос – почему при личном посещении банка заявку на кредит рассматривают долго, а на сайте в интернете – быстро? На сайтах кредитных агрегаторов внедряются программируемые системы автоматической обработки заявок.

Заемщик заполняет форму заявки на кредит в общей форме, на основании которой компьютерная программа подбирает список баков и МФО, максимально подходящих под условия конкретного клиента.

Заявка автоматически рассылается во все подходящие кредитные организации, в которых предложенные условия займа тоже рассматриваются автоматизированными программами.

Через несколько минут после заполнения и обработки экспресс-заявки, заемщику перезвонит (бесплатно) менеджер банка и при необходимости задаст уточняющие вопросы, недостаточно освещенные в общей форме.

Еще через несколько минут менеджер перезвонит с окончательным решением о предоставлении займа либо с сожжениями о невозможности выдать деньги на предложенных условиях.

Еще через несколько минут, при условии одобрения заявки, на указанный клиентом номер банковской карты, банковский счет либо электронный кошелек будут зачислены запрошенные денежные средства.

Такой быстрый кредит принято называть экспресс-займом, поскольку на все про все тратится не более часа времени, а обычно и меньше.

На какие суммы можно взять экспресс-займ

Все зависит от платежеспособности клиента. Охотнее всего кредитные организации выдают крупные займы под залог транспортных средств. Сам автомобиль, мотоцикл, катер, кредитор забирать не собирается. Можно продолжать пользоваться залоговым автомобилем при условии добросовестного погашения задолженности.

Заемщик, не имеющий официальной работы и залога, не могущий найти поручителей, обычно может рассчитывать получить экспресс-займ на кредитную карту в размере десяти тысяч рублей или немного больше.

Что касается недвижимости, в залог банки отходно берут только второе жилье. Единственное жилье по закону продать за долги почти невозможно.