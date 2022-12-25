Как работают DLP-решения?

Важнейшим ресурсом для любой компании в настоящее время является информация, которая должна быть защищена от утечек. Эта задача выполняется при помощи

специализированных программ, называемых DLP-системами.

Принцип функционирования DLP-систем

Основной принцип функционирования DLP-систем заключается в фильтрации данных, находящихся в хранилищах файлов и на рабочих станциях, а также отправляемых за периметр компании либо в облако. С их помощью производится блокировка запрещенных администратором действий. DLP решения выполняют следующие функции:

осуществляют мониторинг и анализ исходящего трафика для обнаружения конфиденциальных сведений;

контролируют приложения;

блокируют порты и каналы;

осуществляют мониторинг хранилищ файлов и анализируют права доступа;

анализируют действия работников.

Перед использованием DLP-систем надо определиться с объектами защиты и произвести настройку политик безопасности. Различные бизнес-задачи решаются при помощи инструментов, которые являются составными элементами DLP-систем. В их число входят:

механизм, контролирующий выполнение требований регуляторов (комплаенс);

противодействие утечкам конфиденциальной информации;

защита от проявлений корпоративного мошенничества;

управление рисками информационной безопасности;

увеличение эффективности бизнеса.

Дополнительные функции DLP-систем

Наряду с главной функций обеспечения информационной безопасности технология DLP позволяет выполнять ряд других задач по осуществлению контроля над выполняемыми работниками компании действиями, к которым относятся:

учет рабочего времени и использования имеющихся ресурсов;

анализ правомерности выполняемых сотрудниками действий для снижения вероятности изготовления ими поддельных документов;

обнаружение признаков «подковерной борьбы», способной нанести вред бизнесу, путем мониторинга коммуникационных процессов и взаимодействия между работниками;

выявление работников, собирающихся уволиться, для скорейшего нахождения новых специалистов и уменьшения вероятности утечки информации.

Таким образом, DLP-решения представляют собой высокоинтеллектуальные сложные системы, основные принципы функционирования которых были значительно расширены в целях удовлетворения обширного перечня нужд заказчиков на базе анализа имеющихся сведений. Чтобы эффективность DLP-системы была максимальной, необходимо правильно ее выбрать и настроить.