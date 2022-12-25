Как работают DLP-решения?

Важнейшим ресурсом для любой компании в настоящее время является информация, которая должна быть защищена от утечек. Эта задача выполняется при помощи
специализированных программ, называемых DLP-системами.
Принцип функционирования DLP-систем
Основной принцип функционирования DLP-систем заключается в фильтрации данных, находящихся в хранилищах файлов и на рабочих станциях, а также отправляемых за периметр компании либо в облако. С их помощью производится блокировка запрещенных администратором действий. DLP решения выполняют следующие функции:
- осуществляют мониторинг и анализ исходящего трафика для обнаружения конфиденциальных сведений;
- контролируют приложения;
- блокируют порты и каналы;
- осуществляют мониторинг хранилищ файлов и анализируют права доступа;
- анализируют действия работников.
Перед использованием DLP-систем надо определиться с объектами защиты и произвести настройку политик безопасности. Различные бизнес-задачи решаются при помощи инструментов, которые являются составными элементами DLP-систем. В их число входят:
- механизм, контролирующий выполнение требований регуляторов (комплаенс);
- противодействие утечкам конфиденциальной информации;
- защита от проявлений корпоративного мошенничества;
- управление рисками информационной безопасности;
- увеличение эффективности бизнеса.
Дополнительные функции DLP-систем
Наряду с главной функций обеспечения информационной безопасности технология DLP позволяет выполнять ряд других задач по осуществлению контроля над выполняемыми работниками компании действиями, к которым относятся:
- учет рабочего времени и использования имеющихся ресурсов;
- анализ правомерности выполняемых сотрудниками действий для снижения вероятности изготовления ими поддельных документов;
- обнаружение признаков «подковерной борьбы», способной нанести вред бизнесу, путем мониторинга коммуникационных процессов и взаимодействия между работниками;
- выявление работников, собирающихся уволиться, для скорейшего нахождения новых специалистов и уменьшения вероятности утечки информации.
Таким образом, DLP-решения представляют собой высокоинтеллектуальные сложные системы, основные принципы функционирования которых были значительно расширены в целях удовлетворения обширного перечня нужд заказчиков на базе анализа имеющихся сведений. Чтобы эффективность DLP-системы была максимальной, необходимо правильно ее выбрать и настроить.