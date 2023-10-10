Как работают датчики Яндекса в системе умного дома

Датчики — это маленькие стражи безопасности и комфорта вашего дома. Разместив их в разных локациях, вы можете следить за ними через приложение и контролировать, не зашел ли кто-то в дом, не открылось ли окно, не произошла ли протечка в ванной, какая температура в доме и т. д.

В приложении Дом с Алисой можно настроить push-уведомления для каждой реакции датчиков. А еще автоматизировать и связать устройства между собой, создав сценарии.

Дополнительно можно настроить SMS-оповещения и звонки. Но данная функция доступна только при наличии подписки Яндекс Плюс.

Примеры сценариев умного дома

Датчик протечки можно использовать в потенциально опасных местах: около стиральных машин, раковин, бойлеров. При попадании влаги на датчик произойдет замыкание контактов и датчик пришлет уведомление. Можно связать его с умной розеткой и она будет отключаться для снижения риска замыкания и пожара.

Датчик температуры и влажности можно установить в детской, чтобы контролировать микроклимат. Если связать его с увлажнителем, то при снижении влажности воздуха увлажнитель будет включаться. Можно спросить у Алисы: «Алиса, какая температура в спальне?» или посмотреть это в приложении.

Датчик движения можно объединить в сценарий с умной лампочкой и каждый раз, когда вы будете приходить домой, будет включаться свет.

Датчик открытия окон контролирует приватность помещения, чтобы никто из посторонних не открыл окно. Через приложение можно контролировать, не забыли ли вы закрыть окна, перед выходом из дома.

И самый универсальный гаджет — маленькая умная кнопка. Она выполняет три действия, в зависимости от вида нажатий: одинарное, двойное и долгое.

Еще можно повесить кнопку вместо дверного звонка и установить ему «часы работы». Например, в часы дневного сна ребенка или ночью, кнопку можно сделать беззвучной.

Количество датчиков в доме не ограничено и их можно устанавливать на любом расстоянии от Станции или Хаба.

Что такое Хаб

Если у вас предыдущая версия колонки без Zigbee или колонки нет вовсе, вы можете связать умные датчики через Хаб. Это компактное устройство, незаметное в интерьере, работающее с домашней техникой или даже вместо нее. Например, выпущенный ранее Яндекс Пульт теперь встроен в Яндекс Хаб. Это инфракрасный излучатель, который выпускает сигналы.

С помощью него можно управлять кондиционером, ТВ и другими ИК-устройствами.

Подробнее узнать о датчиках Яндекс для умного дома можно по ссылке https://yandex.ru/alice/smart-home/sensors