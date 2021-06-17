Как работают букмекерские конторы?

Помимо наблюдения за ходом состязаний у спортивных болельщиков есть возможность делать ставки на их исход. Такие услуги предоставляются букмекерами.

Помимо наблюдения за ходом состязаний у спортивных болельщиков есть возможность делать ставки на их исход. Такие услуги предоставляются букмекерами.

Схема функционирования букмекерских контор

Схема пользования услугами, которые предоставляют букмекерские конторы, такова:

Беттер ставит определенную денежную сумму на исход спортивного матча с установленным игровым коэффициентом.

В случае соответствия прогноза, сделанного беттером, букмекер выплачивает ему выигрыш согласно установленному коэффициенту. Например, беттер поставил с игровым коэффициентом 2 пять тысяч рублей. В случае выигрыша он получит десять тысяч рублей.

В случае несоответствия прогноза, сделанного беттером, он теряет всю поставленную денежную сумму.

Число букмекерских площадок, принимающих ставки на итоги разнообразных состязаний и предоставляющих возможность зарабатывать большие суммы, весьма велико. С их помощью испытать удачу могут все желающие. Ведущие букмекеры устанавливают достаточно большие игровые коэффициенты. Новичкам предлагаются бонусы.

Как пользоваться услугами букмекерских контор?

Угадывать исходы соревнований регулярно и выигрывать крупные суммы на ставках в букмекерских конторах можно лишь в том случае, если предварительно как следует разобраться в соответствующих видах спорта и достичь квалификации эксперта в них. Беттерам нужно изучить все слабые и сильные стороны спортивных команд, чтобы эффективно прогнозировать исходы соревнований с их участием. Эта задача решается путем регулярного чтения спортивной аналитики и освоения математических методов. Букмекеры размещают для начинающих прогнозы на популярные события на своих вебсайтах. На первых порах необходимо знакомиться с ними и пытаться самостоятельно спрогнозировать те же самые события. Тем, кто совершенно не знаком с миром спорта, надо поначалу делать небольшие ставки в букмекерских конторах и мало-помалу накапливать опыт. Всем новичкам желательно попробовать свои силы сначала в футболе, теннисе, баскетболе. В этих видах спорта разобраться проще, чем в других. Если им удастся зарабатывать 10% от суммы ставок, то это будет удачей.

Увеличить вероятность регулярных выигрышей можно за счет использования разнообразных стратегий, описание и обсуждение которых есть в интернете. Эти стратегии надо внимательно изучить и испытать на практике.