Как работают бесконтактные датчики?

Сегодня промышленное производство не представляется уже без применения автоматизированных устройств. Это и простейшие элементы— исполнительные, измерительные приборы и самые сложные системы управления.
При этом для каждой системы требуются оперативные данные о состоянии оборудования и производственного процесса. В соответствие с чем, один из основных параметров – положение предмета, поэтому датчики определения объектов находятся в числе самых распространенных в промышленном производстве.
Бесконтактный датчик: характеристика
Современные бесконтактные датчики – это сенсорные устройства, срабатывающие без механического воздействия на подвижную часть и предназначенные для контроля за положением объектов. Действие этих приборов означает следующее: когда объект попадает в зону сенситивности, устройство производит коммутационную операцию.
Благодаря отсутствию механического контакта между чувствительным компонентом и объектом, достигается надежность и безопасность процесса. Подобные устройства нашли широкое применение в станкостроительной, машиностроительной, автомобилестроительной промышленности.
Разновидности бесконтактных датчиков
Бесконтактные датчики подразделяются на категории по принципам работы:
- оптические;
- магнитные;
- индуктивные;
- электромеханические;
- емкостные;
- ультразвуковые.
Все виды бесконтактных датчиков находят свое применение в промышленном производстве, и считается, что в большинстве случаев, уже использующийся для выполнения тех или иных задач вид датчика, поменять на другой, в том или ином случае, не выйдет. Чаще всего, сегодня пользуются индуктивными датчиками позиционирования объектов, которыми оборудованы производственные автоматизированные линии промышленных предприятий, фактически в любых секторах.
Широко востребованы современные бесконтактные датчики положения от известных изготовителей европейских стран. Это приборы бесконтактного действия, обнаруживающие объекты, в соответствии с принципами работы: емкостными, индуктивными, оптическими. Они имеют большой ресурс, так как эти устройства не обладают механическими движущимися деталями. Подбор подходящих моделей осуществляется в соответствии с параметрами и свойствами детектируемого объекта, окружающей обстановкой и эксплуатационными качествами.