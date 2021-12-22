Как работают бесконтактные датчики?

Сегодня промышленное производство не представляется уже без применения автоматизированных устройств. Это и простейшие элементы— исполнительные, измерительные приборы и самые сложные системы управления.

При этом для каждой системы требуются оперативные данные о состоянии оборудования и производственного процесса. В соответствие с чем, один из основных параметров – положение предмета, поэтому датчики определения объектов находятся в числе самых распространенных в промышленном производстве.

Бесконтактный датчик: характеристика

Современные бесконтактные датчики – это сенсорные устройства, срабатывающие без механического воздействия на подвижную часть и предназначенные для контроля за положением объектов. Действие этих приборов означает следующее: когда объект попадает в зону сенситивности, устройство производит коммутационную операцию.

Благодаря отсутствию механического контакта между чувствительным компонентом и объектом, достигается надежность и безопасность процесса. Подобные устройства нашли широкое применение в станкостроительной, машиностроительной, автомобилестроительной промышленности.

Разновидности бесконтактных датчиков

Бесконтактные датчики подразделяются на категории по принципам работы:

оптические;

магнитные;

индуктивные;

электромеханические;

емкостные;

ультразвуковые.

Все виды бесконтактных датчиков находят свое применение в промышленном производстве, и считается, что в большинстве случаев, уже использующийся для выполнения тех или иных задач вид датчика, поменять на другой, в том или ином случае, не выйдет. Чаще всего, сегодня пользуются индуктивными датчиками позиционирования объектов, которыми оборудованы производственные автоматизированные линии промышленных предприятий, фактически в любых секторах.

Широко востребованы современные бесконтактные датчики положения от известных изготовителей европейских стран. Это приборы бесконтактного действия, обнаруживающие объекты, в соответствии с принципами работы: емкостными, индуктивными, оптическими. Они имеют большой ресурс, так как эти устройства не обладают механическими движущимися деталями. Подбор подходящих моделей осуществляется в соответствии с параметрами и свойствами детектируемого объекта, окружающей обстановкой и эксплуатационными качествами.