Как работает Wi-Fi и зачем он нужен

Технология передачи информации Wi-Fi применяется с целью подключения компьютерной техники, мобильных устройств к интернету или их объединении в сеть. Этот метод актуален для офисов, для административных зданий и торговых центров, для квартир и для прочих пространств. Но не все знают, как функционирует Wi-Fi и как им пользоваться

Wi-Fi: что это такое

Wi-Fi представляет собой технологию обмена информацией между рядом устройств за счет радиоволн, относящихся к ультракороткому диапазону. Создателем беспроводной коммуникации считается Джон О’Салливан, который в 1990-х годах был сотрудником гособъединения научных и прикладных исследований CSIRO в Австралии. Уже в 1991 году технология использовалась для объединения кассовых аппаратов в одной сети.

По задумке некоммерческой структуры Wi-Fi Alliance, коммуникации этого формата должны были стать бесплатными. Однако в CSIRO с таким предложением не согласились. В результате объединение получает от производителей различных устройств деньги за пользование патентом, а для пользователей предусмотрены Wi-Fi тарифы, в соответствии с которыми оплачивается соответствующая услуга.

Wi-Fi – это зарегистрированный товарный знак. Буквы не являются аббревиатурой, а сама технология предназначены для формирования местной сети, внутри которой происходит устройства обмениваются сведениями. Она основана на IEEE 802.11 – комплексе стандартов, применяемых при формировании WLAN. Это и есть локальная сеть. В IEEE 802.11 входит ряд протоколов с различными характеристиками.

Помимо контроля гаджетов, формирования местной сети, технология нужна для создания точки, которая обеспечивает доступ в интернет. Подключать к Wi-Fi без применения кабелей можно смартфоны и ноутбуки, компьютеры и планшеты, а также МФУ и принтеры. Технология лежит в основе интернета вещей, служит для подключения и контроля компонентов «Умного дома»: камер, запирающих приспособлений, термостатов, выключателей, приборов освещения.

Как работает Wi-Fi

Принцип действия Wi-Fi заключается в коммуникации между роутером и остальными устройствами. Каждое из них оснащено передатчиком сигналов в радиодипазоне 2,4 или 5ГГц, а также приемником таких данных. Роутер подключается к разъему Ethernet либо к модему с помощью кабеля, это необходимо для доступа в сеть. Устройство передает свой идентификатор SSID другим девайсам в ответ на соответствующий запрос. После получения этой информации формируется подключение.

Помимо роутера, можно пользоваться маршрутизатором, который подключается к кабелю провайдера посредством модема. Оба они оборудованы внешней или внутренней антенной, как и устройства, принимающие сигналы. Алгоритм функционирования Wi-Fi выглядит так:

радиоволны формируются за счет подачи электротока к антенне, которой оборудованы роутеры (маршрутизаторы);

устройством модулируется сигнал с конкретными параметрами для передачи сведений;

происходит модуляция – преобразование сведений в радиоволны в виде сочетания нулей с единицами;

приемник на получателе трансформирует их в исходную информацию.

Стены и прочие препятствия не являются барьером для прохождения радиосигналов, однако сокращают область действия. В пределах помещений охват Wi-Fi не превышает десятков метров, на улице – порядка сотни м. Показатель определяется характеристиками роутера, применяемой версией протокола, свою роль играет и частота.

Первый этап работы с Wi-Fi – проведение кабеля. К нему подключается роутер, создающий местную сеть. Количество гаджетов, с которыми может работать оборудование, определяется показателем пропускной способности.

Выбор стандарта Wi-Fi для дома

Варианты Wi-Fi 802.11 отличаются допустимыми характеристиками передающих и принимающих устройств. Разница заключается в радиусе действия сети, в возможностях передачи информации. 802.11b (2001), 802.11g (2003) рассчитаны на скорость 11 и 54 Мбит/с. В настоящее время они не применяются. 802.11n (Wi-Fi 4, 2009) – востребованное решение, для которого характерны специальная кодировка сигнала и скорость в пределах 600 Мбит/с. 802.11ac (Wi-Fi 5, 2014) функционирует в диапазоне 5 ГГц, передает до 1 Гбита в секунду. 802.11ax (Wi-Fi 6, 2021) действует на базе технологии параллельной пакетной передачи информации OFDMA, 802.11be (Wi-Fi 7, 2023) гарантирует наиболее высокую скорость.

Прежде чем подобрать подходящий Wi-Fi и купить симку для планшета с безлимитным интернетом https://www.mts.by/services/mobile/tariffs/for-tablets-and-internet/, необходимо определиться с требованиями к быстроте передачи информации и числом подключаемых устройств, а также с параметрами каждого решения:

Wi-Fi 4 подходит для помещений, в которых к интернету одномоментно подключают максимум 20 устройств;

Wi-Fi 5 актуален для 20-30 подключенный единиц техники, например, в компаниях или крупных офисах;

Wi-Fi 6 нужен, когда есть необходимость сразу подключить больше 30 пользователей.

Не менее важны и условия использования технологии. Для просмотра сайтов, телефонных и видео-звонков через интернет, работы с электронной почтой достаточно Wi-Fi 4. Ведение 4К-стримов и онлайн-игры требуют более продвинутой версии Wi-Fi 4. Для видеостриминга в прямом эфире и загрузки больших медиафайлов нужен Wi-Fi 5 и выше.

Плюсы и минусы Wi-Fi

Основным преимуществом Wi-Fi является отсутствие проводов: для подключения устройств не требуется прокладывать кабели. Это позволяет создавать локальные беспроводные сети, объединяя гаджеты и подключая их к принтерам и другим общим ресурсам. Вот некоторые дополнительные плюсы:

подключение мобильных устройств к интернету.

возможность одновременно выполнять несколько задач в сети (например, смотреть фильмы, скачивать файлы, играть в онлайн-игры и т.д.).

сохранение стабильности соединения и скорости передачи данных при перемещении устройств.

подключение множества гаджетов к интернету.

организация системы «умного дома» с единым медиацентром и централизованным управлением.

Однако у Wi-Fi есть и недостатки. Основной из них — ограниченная зона покрытия, которая зависит от типа роутера и наличия препятствий, таких как железобетонные стены, ухудшающих сигнал. Также стабильность беспроводного соединения может пострадать от электромагнитных помех, создаваемых освещением и бытовой техникой.

Другой минус заключается в том, что соседние сети могут использовать один и тот же канал. Это приводит к перегрузкам и негативно сказывается на устойчивости соединения и скорости передачи данных.