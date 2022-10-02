Как работает Nexign Backlog and Capacity?

Система Nexign Backlog and Capacity обеспечивает оптимальный баланс имеющихся ресурсов и поставленных задач для эффективного управления разработкой программного обеспечения. Она позволяет наладить взаимодействие между командой разработчиков и заказчиком.
Планирование и распределение имеющихся ресурсов
Благодаря планированию и рациональному распределению доступных ресурсов исключаются простои и устанавливается долгосрочная потребность в работниках, обладающих определенными профессиональными качествами. При этом решаются следующие задачи:
- визуализация организационной структуры, редактирование и перемещение работников между подразделениями предприятия через запросы в систему кадров;
- планирование трудоустройства будущих работников с учетом открывающихся вакансий;
- формирование рабочих групп и определение периодов в соответствии с занятостью работников сразу в нескольких командах;
- распределение работников в заданный промежуток времени и контроль занятости.
Точное и подробное описание работы системы приведено по ссылке https://nexign.com/ru/products/backlog-capacity.
Централизованная обработка запросов
Данная особенность придает исполнителю и заказчику уверенность в выполнении задач в соответствии поставленными целями. Для этого используются следующие инструменты:
- визуализация поставленных задач;
- интеграция с самыми разными средствами управления задачами;
- распределение задач по перечням, ресурсам, временным промежуткам, направлениям бизнеса, тегам;
- нахождение задач по номеру, описанию и приоритету;
- права доступа к скорингу, согласованию, приоритизации и др.
Приоритизация задач и приведение требований в соответствие с емкостью команды
Данная особенность обеспечивают прозрачное планирование с учетом располагаемых ресурсов, облегчает согласование и сокращает время разработки. Для этого применяются следующие средства:
- автоматическое и ручное определение приоритетов в соответствии с важностью задачи по итогам скоринговой анкеты;
- автоматическое приведение требований в соответствие с имеющейся емкостью команды;
- обеспечение доступа к истории согласования приоритетных задач для каждой из сторон.
Таким образом, система Nexign Backlog and Capacity дает возможность оценивать емкость команд и требований, предъявляемых к задачам, и за счет этого планировать существующую доступность ресурсов. В результате заказчик и разработчик получают согласованный план предстоящих работ, позволяющий достичь поставленных целей.