Как работает Nexign Backlog and Capacity?

Система Nexign Backlog and Capacity обеспечивает оптимальный баланс имеющихся ресурсов и поставленных задач для эффективного управления разработкой программного обеспечения. Она позволяет наладить взаимодействие между командой разработчиков и заказчиком.

Планирование и распределение имеющихся ресурсов

Благодаря планированию и рациональному распределению доступных ресурсов исключаются простои и устанавливается долгосрочная потребность в работниках, обладающих определенными профессиональными качествами. При этом решаются следующие задачи:

визуализация организационной структуры, редактирование и перемещение работников между подразделениями предприятия через запросы в систему кадров;

планирование трудоустройства будущих работников с учетом открывающихся вакансий;

формирование рабочих групп и определение периодов в соответствии с занятостью работников сразу в нескольких командах;

распределение работников в заданный промежуток времени и контроль занятости.

Точное и подробное описание работы системы приведено по ссылке https://nexign.com/ru/products/backlog-capacity.

Централизованная обработка запросов

Данная особенность придает исполнителю и заказчику уверенность в выполнении задач в соответствии поставленными целями. Для этого используются следующие инструменты:

визуализация поставленных задач;

интеграция с самыми разными средствами управления задачами;

распределение задач по перечням, ресурсам, временным промежуткам, направлениям бизнеса, тегам;

нахождение задач по номеру, описанию и приоритету;

права доступа к скорингу, согласованию, приоритизации и др.

Приоритизация задач и приведение требований в соответствие с емкостью команды

Данная особенность обеспечивают прозрачное планирование с учетом располагаемых ресурсов, облегчает согласование и сокращает время разработки. Для этого применяются следующие средства:

автоматическое и ручное определение приоритетов в соответствии с важностью задачи по итогам скоринговой анкеты;

автоматическое приведение требований в соответствие с имеющейся емкостью команды;

обеспечение доступа к истории согласования приоритетных задач для каждой из сторон.

Таким образом, система Nexign Backlog and Capacity дает возможность оценивать емкость команд и требований, предъявляемых к задачам, и за счет этого планировать существующую доступность ресурсов. В результате заказчик и разработчик получают согласованный план предстоящих работ, позволяющий достичь поставленных целей.