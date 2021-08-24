Как работает лизинг для личных целей?

Сущность лизинга, говоря простым языком, состоит в аренде имущества с возможностью его выкупа за небольшую цену в конце срока договора. При использовании этой услуги для личных целей клиент имеет право выбрать, как ему поступить.

Основные виды имущества, которые можно брать в лизинг

В соответствии с действующим законодательством, в лизинг для личных целей можно брать любые вещи, которые сохраняют свои главные потребительские свойства на протяжении продолжительного периода и потому могут использоваться в течение длительного времени. К ним относится автотранспорт, бытовая техника, компьютеры, недвижимость и т. д. Нельзя взять в лизинг природные объекты, участки земли, военную технику, памятники культуры.

Процесс оформления лизинга

Чтобы получить имущество в аренду по схеме лизинга, физическому лицу надо пройти следующие этапы:

выбрать лизинговую компанию и нужное имущество;

согласовать договор, внести в него необходимые коррективы, а затем подписать;

внести авансовый платеж (первоначальный взнос) и принять лизинговое имущество;

использовать полученное лизинговое имущество по назначению в течение срока, указанного в договоре, после чего принять решение о его выкупе в собственность или отказе от него.

Описанная стандартная процедура оформления лизинга для личных целей представляет собой усредненный алгоритм, но в реальности возможны определенные отклонения от него из-за индивидуальных особенностей. Лизинговое соглашение может быть заключено исключительно в письменном виде. Договор может быть написан в свободной форме, однако должен содержать ряд обязательных пунктов. Вместе с лизинговым соглашением необходимо заключить договор купли-продажи арендуемой собственности лизингодателем.

Преимущества лизинга для личных целей

Выгоды физических лиц от использования лизинговой схемы таковы:

возможность взять в аренду как новое, так подержанное имущество;

небольшое количество документов, требуемых для оформления договора;

возможность использования схемы даже при испорченной кредитной истории;

продолжительное время действия договора – до пяти лет;

более богатый выбор видов имущества, чем при получении специализированных банковских кредитов.

Каждая из сторон имеет право расторгнуть договор лизинга в судебном или внесудебном порядке по своей инициативе. При досрочном разрыве лизингополучатель должен вернуть лизингодателю выкупную стоимость имущества и производить платежи до даты завершения соглашения.