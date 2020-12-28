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Как работает контекстная реклама?

28.12.2020 09:28

Как работает контекстная реклама?

Среди различных инструментов интернет-маркетинга одним из наиболее эффективных является контекстная реклама. Она предусматривает показ рекламных объявлений только представителям целевой аудитории в соответствии с условиями, определенными рекламодателем.

Алгоритм функционирования контекстной рекламы

Сущность контекстной рекламы состоит в демонстрации платных объявлений в соответствии с содержанием запросов, написанных пользователями, или их поведением. Условие демонстрации объявлений определяется рекламодателем в ходе настройки. В статье https://jetblog.ru/blog/zarabotok-na-kontekstnoi-reklame можно подробнее узнать, как можно зарабатывать на контекстной рекламе. Чтобы объявления видели только представители целевой аудитории, рекламные кампании настраиваются с использованием перечней аудиторий, вебсайтов, ключевых слов, которые объединены по одному или более критериям. Рекламные объявления принимают участие в аукционе, проводимому по каждому месту на вебсайте или ключевому слову. Выигрыш определяется в зависимости от следующих факторов:

  • сумма, которую рекламодатель готов платить за клик по рекламному объявлению;
  • величина CTR (соотношение кликов по объявлениям к их показам);
  • качество вебсайта, рекламного объявления, определяемое на основании их релевантности запросу, к которому они привязаны, и друг другу.

Основные задачи, выполняемые контекстной рекламой

С помощью контекстной рекламы решаются разные задачи, в том числе:

  • Продажа товара или услуги. Это наиболее распространенная задача, поскольку она представляет собой главную цель работы всех коммерческих предприятий.
  • Вывод новых товаров или услуг на рынок. Контекстная реклама информирует целевую аудиторию о них и формирует спрос на них.
  • Повышение узнаваемости торговой марки. Запоминающиеся видеоролики или баннеры со слоганами компании позволяют развить у представителей целевой аудитории чувство узнаваемости и повысить их лояльность к торговой марке. Это помогает компании вызывать интерес у потенциальных покупателей и повышать шансы на выбор потребителями именно ее товаров.
  • Уведомление о намеченных мероприятиях. С использованием контекстной рекламы можно проинформировать свою целевую аудиторию о планируемых семинарах, встречах, открытиях и др.

Контекстная реклама начинает работать немедленно после ее размещения. С помощью систем веб-аналитики можно проводить анализ кампаний, чтобы оценивать результативность контекстной рекламы и прибыли, которую она приносит.

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