Как работает 1с в облаке?

Пользоваться локальными версиями 1С зачастую неудобно из-за замедления рабочих процессов предприятия вследствие большой нагрузки на систему и ограничений на доступ к его информационным базам, имеющим значительные размеры. Решение этой проблемы заключается в применении технологии Облако 1С.

Программные продукты на основе облачной инфраструктуры 1С

Благодаря облачным технологиям можно удаленно пользоваться всеми платформами от 1С без всяких функциональных ограничений. Созданный разработчиками 1С в облаке продукт нейтрализует все трудности, вызванные чрезмерной нагрузкой на оперативную память компьютера и на локальную сеть.

В настоящее время наибольшее распространение получили три таких программных продукта, в том числе:

Линк. Этот облачный сервис дает возможность размещать БД на сервере самого предприятия и использовать программное обеспечение из любой точки.

Готовое рабочее место. Данный сервис дает пользователям возможность размещать в облаке нестандартные конфигурации и затем выполнять существенные программные доработки.

1С:Fresh. Универсальный функционал этого облачного сервиса позволяет вести полноценный учет и управлять важнейшими бизнес-процессами большинству предприятий.

Возможности, имеющиеся у пользователей облачной инфраструктуры 1С

Предприятия, сделавшие выбор в пользу «Облака 1С», имеют следующие возможности:

архивация и размещение информационных ресурсов на стороннем сервере;

использование программного обеспечения от 1С через глобальную сеть из любой точки;

соединение нескольких конфигураций без расширения инфраструктуры;

гораздо более высокий уровень безопасности, чем при использовании локальных версий;

отсутствие необходимости в приобретении лицензии, за счет чего добавление новых юзеров значительно упрощается;

формирование в облаке отдельных пакетов файлов и перенесении между ними требуемых сведений;

загрузка информации в базу данных в онлайн-режиме;

совместная работа в едином информационном пространстве сразу нескольких удаленных сотрудников предприятия;

дистанционная сдача отчетности.

Использование облачных технологий требует гораздо меньших финансовых затрат по сравнению с локальными версиями. За счет этого они подходят для ИП, малого и среднего бизнеса. В то же время с их помощью свою деятельность организуют и фирмы, для которых главное преимущество облачных технологий состоит в возможности создания разветвленной инфраструктуры.