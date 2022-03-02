Как работает 1с в облаке?

Пользоваться локальными версиями 1С зачастую неудобно из-за замедления рабочих процессов предприятия вследствие большой нагрузки на систему и ограничений на доступ к его информационным базам, имеющим значительные размеры. Решение этой проблемы заключается в применении технологии Облако 1С.
Программные продукты на основе облачной инфраструктуры 1С
Благодаря облачным технологиям можно удаленно пользоваться всеми платформами от 1С без всяких функциональных ограничений. Созданный разработчиками 1С в облаке продукт нейтрализует все трудности, вызванные чрезмерной нагрузкой на оперативную память компьютера и на локальную сеть.
В настоящее время наибольшее распространение получили три таких программных продукта, в том числе:
- Линк. Этот облачный сервис дает возможность размещать БД на сервере самого предприятия и использовать программное обеспечение из любой точки.
- Готовое рабочее место. Данный сервис дает пользователям возможность размещать в облаке нестандартные конфигурации и затем выполнять существенные программные доработки.
- 1С:Fresh. Универсальный функционал этого облачного сервиса позволяет вести полноценный учет и управлять важнейшими бизнес-процессами большинству предприятий.
Возможности, имеющиеся у пользователей облачной инфраструктуры 1С
Предприятия, сделавшие выбор в пользу «Облака 1С», имеют следующие возможности:
- архивация и размещение информационных ресурсов на стороннем сервере;
- использование программного обеспечения от 1С через глобальную сеть из любой точки;
- соединение нескольких конфигураций без расширения инфраструктуры;
- гораздо более высокий уровень безопасности, чем при использовании локальных версий;
- отсутствие необходимости в приобретении лицензии, за счет чего добавление новых юзеров значительно упрощается;
- формирование в облаке отдельных пакетов файлов и перенесении между ними требуемых сведений;
- загрузка информации в базу данных в онлайн-режиме;
- совместная работа в едином информационном пространстве сразу нескольких удаленных сотрудников предприятия;
- дистанционная сдача отчетности.
Использование облачных технологий требует гораздо меньших финансовых затрат по сравнению с локальными версиями. За счет этого они подходят для ИП, малого и среднего бизнеса. В то же время с их помощью свою деятельность организуют и фирмы, для которых главное преимущество облачных технологий состоит в возможности создания разветвленной инфраструктуры.