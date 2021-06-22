Как проводится сертификация стирального порошка?

Стиральный порошок – это бытовое средство синтетического происхождения, которое выполняет задачи моющего и устраняющего загрязнения вещества, применяемого для стирки белья и одежды, мытья различных поверхностей и т.д.

На рынок выпускаются стиральные порошки, которые различаются по таким параметрам, как:

метод стирки – в частности, для машинной (автоматизированной) или ручной;

тип тканей и вид загрязнений (например, для белых иди цветных вещей, с отбеливающими, пятновыводящими свойствами и иные);

состав – с натуральным составом, с гипоаллергенными свойствами, синтетические;

формы выпуска – это порошкообразные, в виде пластинок или капсул, гелевые и т.д.;

и другим.

Перед выпуском на рынок в обязательном порядке проводится сертификация стиральных порошков (Подробнее по ссылке https://vsetrts.ru/article/sertifikaciya-stiralnogo-poroshka-i-moyushchih-sredstv). Главная цель процедуры – подтвердить качество и безопасность вещества согласно установленным требованиям законодательства. Поэтому без обязательных разрешительных документов производить и реализовывать средства для стирки запрещается.

Какие разрешительные документы нужно оформить на стиральные порошки?

Согласно положениям действующего законодательства на стиральные порошки оформляется:

СГР (свидетельство о гос. регистрации) – документ оформляется на основании Решение КТС №299, которым устанавливается необходимость проведения санитарного и гигиенического контроля средств бытовой химии;

декларация по ГОСТ Р – на основании ПП РФ №982 (во втором списке Постановления указаны пеномоющие средства, которые подлежат обязательной оценке соответствия в форме декларирования);

сертификат – не является обязательным разрешительным документом, однако по своему желанию заявитель может пройти добровольную сертификацию и дополнительно подтвердить качество продукции.

1. Оформление СГР

Регистрация СГР на стиральные порошки осуществляется в Роспотребнадзоре.

Для этого заявитель должен собрать необходимые документы (это сведения о продукции, регистрационные данные компании и т.д.), а также предоставить образцы для испытаний в аккредитованной лаборатории.

Образцы средств для стирки проверяются по таким показателям, как:

соответствие санитарным нормам и требованиям гигиены;

эпидемиологическая безопасность;

пенообразующие свойства;

органолептические параметры (запах, цвет и т.д.);

и иным.

На основании положительного протокола и ЭЗ (экспертного заключения) регистрируется СГР.

2. Регистрация декларации по ГОСТ Р

Декларирование по ГОСТ Р проводится личном кабинете компании-заявителя на сайте ФГИС Росаккредитация.

Данные для оформления декларации вносятся заявителем самостоятельно либо с помощью специалиста.

Заявителю нужно использовать электронную квалифицированную подпись (КЭП). Кроме того, потребуется протокол исследований.

В личном кабинете создается «Черновик», в котором указывается следующая информация:

название товара;

код по ТН ВЭД;

данные о протоколе испытаний;

выбранная схема декларирования;

сведения о производителе;

и иные.

После заполнения, сохранения информации, подписания ее ЭП декларации присваивается статус «Действующий». Срок действия документа составляет 1 / 3 / 5 лет.

При необходимости вы можете либо распечатать бланк декларации (документ заверяется подписью руководителя компании), либо скачать выписку из реестра ФСА.

3. Оформление добровольного сертификата

Добровольный сертификат поможет вам получить дополнительные конкурентные преимущества на рынке, к примеру:

повысить шансы вашей компании на победу в тендерах;

поставлять продукцию на международные рынки;

заключить новые договора;

создать благоприятный инвестиционный микроклимат;

и т.д.

Добровольный сертификат выдается по итогам анализа показателей качества продукции на основании ГОСТ или ТУ. Также от заявителя потребуется комплект документов, состоящий из:

подписанной заявки;

реквизитов компании (карточка предприятия);

сканов свидетельств ОГРН/ИНН;

данных о продукции (ассортимента, кодов ТН ВЭД, описания состава и т.д.) с приложением этикеток;

сведения о местонахождении производства;

и иных.

Добровольная сертификация проводится в рамка СДС (системы оценки), которая прошла регистрацию в Росстандарте.

Срок действия добровольного сертификата составляет 1/3 года. Документ выдается на бланке специального образца. В нем указываются данные о компании, продукции, проведенном анализе качества, нормативно-правовой базе и т.д.

В центре «VSETRTS» вы можете получить помощь в вопросах оформления сертификатов, СГР и деклараций на порошок стиральный и иные товары бытовой химии. Консультации предоставляются бесплатно.