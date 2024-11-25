Как провести уборку диванов и кресел из кожи

Благодаря своей роскошной текстуре кожаная мебель придает интерьеру вашей комнаты нотку роскоши. При должном уходе она будет служить годами, радуя владельца превосходным внешним видом. Однако возможно это только при должном уходе. Несмотря на распространенное мнение о капризности кожаной обивки, на самом деле очищать ее несложно при условии обладания хотя бы минимальными знаниями об особенностях этого шикарного материала.

Если у вас они отсутствуют, лучше не экспериментировать, а сразу обратиться к специалистам. Занимающиеся уборкой коттеджей в Москве сотрудники компании «Клининг24» приведут в порядок любую поверхность, в том числе и кожаную мебель. Они не только вернут обивке ее привлекательный внешний вид, но и научат вас основным правилам ухода за ней.

Особенности кожаной мебели: что важно знать перед очисткой

Кожа — это общее название материала, применяемого для обивки дорогой мебели. Существует немало ее разновидностей, у каждой из которых имеются особые характеристики, что важно учитывать при уходе.

Что чаще всего используют производители кресел и диванов:

Натуральная кожа. Дорогой, но наиболее предпочтительный вариант, обладающий особой прочностью. К тому же такой материал дополнительно покрывается защитным слоем, что делает его более функциональным и устойчивым к бытовым загрязнениям. В то же время натуральная кожа и достаточно уязвима и отрицательно относится к излишней влаге, щелочам и агрессивным химическим веществам.

Анилиновая кожа. Разновидность натуральной, но имеющая свои особенности. Это дышащий, но очень нежный материал, который наиболее подвержен загрязнениям из-за отсутствия защитного покрытия.

Полуанилин. В отличие от предыдущего, имеет тонкий защитный слой покрытия, что пусть и не сильно, но предохраняет материал от пятен. Однако этот факт не отменяет необходимости деликатного ухода.

Экокожа. Синтетический материал, имитирующий натуральный. Менее капризен в уходе, но требует регулярного протирания и защиты от пересыхания. Особенно экокожа не любит влагу. При неправильном уходе она начинает быстро трескаться и шелушиться — верхний слой буквально слезает слоями с основы.

Покрытые кожей предметы мебели чаще всего в быту подвергаются следующим рискам:

Пятна и разводы. Кофе, вино и другие красящие жидкости, а также жирная еда оставляют на кожаной обивке стойкие трудновыводимые следы.

Пересыхание. При недостаточном увлажнении обивка становится жесткой, теряет эластичность и может потрескаться.

Выгорание. Под действием солнечных лучей кожа выцветает и теряет первоначальный цвет. Эта проблема касается даже светлой обивки.

Царапины. Чаще всего остаются от когтей домашних животных и воздействия острых предметов.

Зная особенности материала, можно избежать многих проблем и выбрать оптимальные способы очистки. И, конечно, если в доме есть домашние питомцы и маленькие дети, стоит задуматься о целесообразности покупки такой дорогой мебели. Если с пятнами справиться можно, то царапины и порезы удалить с нее точно не получится.

Как правильно чистить мебель с кожаной обивкой

Делать это необходимо с учетом особенностей и материала, и имеющихся на нем загрязнений. Кроме того, существует и несколько разновидностей ухода.

Первая и самая главная — ежедневная очистка с целью поддержания чистоты и профилактики. Предусматривает она удаление пыли с использованием щадящих методик. Проще говоря, это банальное протирание обивки с помощью сухой салфетки из микрофибры. Если на коже появились незначительные загрязнения, их необходимо убрать влажной тканью. Однако при этом даже для увлажнения тряпки используйте минимум воды. Избегайте избыточной влаги, чтобы предотвратить деформацию кожи.

Локальное удаление появляющихся пятен можно отнести к специфическому этапу работ. Проводятся они при появлении того или иного загрязнения и осуществляются по следующему алгоритму:

Свежее пятно, особенно влажное, необходимо сразу же промокнуть бумажной салфеткой или чистой тканью. Ни в коем случае не трите загрязнение и не втирайте в него чистящий состав. Делать все надо аккуратно, не прикладывая силу.

Жирные пятна при их появлении вытирать нельзя. На них необходимо наносить абсорбенты — впитывающие порошки, которые заберут в себя весь жир. Для этих целей подходит крахмал, детская присыпка, сода. Порошок оставляют на загрязнении на полчаса, а затем удаляют щеткой с мягкой щетиной.

Пигментные пятна удаляют с помощью раствора, представляющего собой наполовину разведенный водой спирт. Средство наносят в минимальном количестве с помощью ватного диска, избегая при этом растирания загрязнения.

Для поддержания чистоты и блеска кожи раз в три месяца нужно проводить комплексную глубокую чистку с использованием специальных средств.

Алгоритм работ следующий:

Протрите кожаную поверхность мебели сухой тканью, затем слегка влажной, смоченной в простой воде салфеткой.

Нанесите очищающий состав для кожи (например, крем или пену) с использованием губки и круговыми движениями.

Протрите мебель влажной тканью.

Высушите микрофибровой салфеткой.

Нанесите кондиционер или защитный крем для кожи, не забывая про швы и труднодоступные места. Это поможет предотвратить пересыхание обивки и, как следствие, появление трещин.

Для ухода за кожаной мебелью и очистки ее от загрязнений можно использовать как домашние составы, так и препараты бытовой химии.

Народные средства для ухода за кожаной мебелью

Для удаления различных загрязнений из домашних методик чаще всего используют:

Мыльный раствор. Подходит для очистки незначительных повседневных загрязнений. На стакан воды берут столовую ложку жидкого мыла. Не стоит брать средство с красителями и различными добавками. Оптимальным вариантом будет детское мыло. После очистки обязательно протрите поверхность чистой влажной тканью, чтобы удалить остатки раствора. И не забудьте просушить обивку.

Лимонный сок и масло оливы. Очищает и придает блеск. Препараты смешивают в соотношении 1 к 2, наносят полученную смесь на микрофибровую салфетку и натирают обивку. Смывать не требуется.

Спирт с водой. Применяется для удаления содержащих пигмент пятен. Соотношение — 1 к 1. При обработке важно избегать избыточного смачивания.

Глицерин. Восстанавливает мягкость кожаной обивки, помогает избавиться от мелких трещин. Препарат наносится на покрытие в чистом виде, дается выдержка в полчаса, затем поверхность полируют замшевой салфеткой.

Молоко с яйцом. Используют для очистки от грязи светлой кожаной обивки. Соотношение — 200 г молока и одно яйцо. Смесь взбивают, наносят на кожу, через 15 минут убирают сухой микрофибровой салфеткой.

Народные средства безопасны и экологичны. Однако они подходят для временного ухода. Чтобы поддерживать обивку действительно в хорошем состоянии, рекомендуется использовать профессиональные продукты.

Лучшая бытовая химия

Для ухода за кожаной мебелью существует множество специализированных продуктов, которые можно найти в хозяйственных магазинах и на маркетплейсах.

К числу лучших клинеры относят:

Leather Honey Cleaner. Универсальный очищающий состав, подходит для любых видов кожи. Эффективен против пятен и безопасен для материала.

HG Cleaner for Leather. Качественный препарат, который очищает и питает кожу, предотвращая ее пересыхание.

Saphir Renovateur. Средство для профессионального ухода за кожей. Устраняет загрязнения, возвращает блеск и мягкость.

Dr. Beckmann Leather Balsam. Немецкий бальзам для ухода за кожей. Подходит для регулярного использования, защищает от выцветания.

«Bagi Супер кожа». Отлично убирает различные загрязнения, избавляет кожанную поверхность от засаленных участков, создает на покрытии защитную пленку.

Мебельные салфетки. Например, «Unicum для кожи» или Meine Liebe. Они удобны для быстрой очистки мебели и отлично подходят для поддержания ее свежего вида.

При грамотном и, что самое главное, регулярном подходе уход за кожаными диванами и мебелью не вызовет сложностей. Если же они возникли, рекомендуется обращаться к клинерам. У специалистов компании “Клининг24” имеется в распоряжении и новейшее оборудование, и профессиональные составы. А также опыт и знания, благодаря которым специалисты приведут в порядок кожаную поверхность и избавят ее от любых загрязнений без риска повредить поверхность.