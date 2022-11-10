Как провести дезинфекцию в квартире

Даже при поддержании идеальной чистоты в квартире, человека постоянно окружает большое количество бактерий, вирусов, грибов и прочих вредоносных агентов. Некоторые из них имеют клеточную форму, а другие, в частности вирусы, не обладают собственной физической оболочкой, но могут некоторое время жить в окружающем пространстве, неся с собой угрозу заражения для обитателей квартиры. Именно поэтому при наличии высокой инфекционной угрозы рекомендуется выполнять в квартире дезинфекцию.

Для проведения дезинфекции в квартире можно использовать различные способы, но наиболее эффективным среди них является использование услуг СЭС, заказав которые можно получить гарантированно качественный результат. На сайте https://cleacom.ru/ можно посмотреть цены на дезинфекцию. Самостоятельная дезинфекция жилья в домашних условиях также возможна, и хоть по качеству результата она будет уступать профессиональной обработке, но все-таки позволит создать более благоприятную санитарно-эпидемиологическую обстановку в вашей квартире.

Что такое дезинфекция и когда она необходима

Под дезинфекцией помещений принято понимать целый комплекс мероприятий, главной целью которых является уничтожение и уменьшение общего количества патогенных микроорганизмов, что минимизирует вероятность заражения и позволяет предупредить распространение инфекции.

Главными предпосылками к проведению дезинфекции в квартире можно назвать следующее:

Вспышка сезонной заболеваемости.

Пандемии.

Наличие человека с инфекционным заболеванием в квартире.

Появление плесени и прочих грибковых образований.

Наличие неприятных запахов, не исчезающих после уборки.

Дезинфекция после смерти.

Чистота — залог здоровья или любая дезинфекция начинается с уборки

Самым простым способом борьбы с патогенными микроорганизмами в быту является поддержание чистоты в квартире, соблюдение элементарных санитарных норм и правил личной гигиены.

Стандартные рекомендации для поддержания благоприятной санитарно-гигиенической обстановки в своем жилище предусматривают выполнение следующих несложных действий:

Регулярное проведение сухих уборок с применением пылесоса.

Регулярное проведение влажных уборок с использованием дезинфекционных препаратов.

Частые проветривания, как минимум дважды в день.

Мытье рук при возвращении с улицы, перед едой, после контакта с больным и в любых других общепринятых случаях.

Своевременная ликвидация плесени в любых помещения, включая ванную комнату.

Уничтожение синантропных насекомых и грызунов при их наличии.

Препараты для дезинфекции в домашних условиях

Для проведения самостоятельной дезинфекции в квартире можно использовать следующие препараты:

Белизна. Недорогой препарат с содержанием хлора, известный каждой хозяйке. Хорошо подойдет для уборки ванной комнаты и обеззараживания поверхностей, которым не вредит воздействие хлора.

Амилокс. Концентрированный препарат, отличающийся широким спектром воздействия и подходящий для обработки любых типов поверхностей.

Миродез универ. Универсальный дезпрепарат, направленный на уничтожение различных микроорганизмов и не имеющий сильно выраженного запаха.

Вызов специалистов

Если вы не уверены в качестве самостоятельной обработки, то оптимальным выбором станет обращение в службу СЭС. Дезинфекционные бригады таких организаций производят санобработку любых типов помещений, обеспечивая высокоэффективное уничтожение вирусов, грибков, бактерий, неприятных запахов и прочих вредоносных агентов. Для обработки применяются безопасные дезсредства с мощными формулами и широким спектром воздействия, а также сопутствующее оборудование для обеззараживания помещений, такое как озонаторы и генераторы тумана.

Подводя итоги можно сделать вывод, что дезинфекция жилых помещений является вовсе не прихотью, а эффективным способом предупреждения распространения инфекции и создания безопасной санитарной обстановки в своей квартире.