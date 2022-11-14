Как проверить подписчиков Инстаграм и управлять их качеством

С точки зрения бизнеса, иногда мы забываем о «социальном» в социальных медиа и сосредотачиваемся на «медиа».

Подписчики — это жизненная сила любой стратегии социальных сетей, и концентрация на людях. У вас может быть отличный качественный контент, эффектная реклама и великолепный продукт, подтверждающий все это, но, если никто не видит, что вы делаете, то в чем смысл?

Но не все подписчики одинаковы, и не все они имеют одинаковую ценность. Чтобы сохранить высокий уровень вовлеченности в Инстаграм и убедиться, что ваши собственные участники не работают против вас, давайте узнаем о качестве подписчиков, о том, как их оценить, и немного о том, что вы можете сделать для поддержания качества.

Что означает качественные подписчики Инстаграм профиля

Качество может показаться агрессивным термином по отношению к людям, но то, что подразумевается под этим, сводится к релевантности вашей страницы и склонности к активности вовлечения.

Активный клиент, который покупает и пользуется вашим продуктом, или тот, кто следит за вашим брендом, потому что он ему нравится, — это гораздо более качественный подписчик, чем, например, бот. Это те, кому нравится, кто комментирует и делится вашими материалами, и именно к ним вы больше всего хотите обратиться. https://doctorsmm.com/kupit-podpischikov-v-instagrame/ — живых и активных подписчиков для Инстаграм купить можно от 25 рублей.

Но, с другой стороны, есть несколько типов подписчиков, которые считаются низкокачественными.

Заброшенные аккаунты

К сожалению, многие из ваших подписчиков, скорее всего, являются заброшенными аккаунтами. Возможно, им понравилась ваша страница много лет назад, но они давно не заходили на нее. Такие подписчики являются низкокачественными, потому что они не следят за вами.

Хотите верьте, хотите нет, но недовольный подписчик зачастую имеет гораздо большую практическую ценность, чем бот или неактивный. Хотя негатив может навредить вашей странице и другими способами, в контексте вовлеченности он, по сути, имеет для алгоритмов такую же ценность, как и позитивная вовлеченность.

Купленные некачественные подписчики

Другая форма «нежелательных» подписчиков — это те, которые приходят от платных некачественных сервисов (в особенности бесплатных). Эти люди, если они вообще реальные пользователи, скорее всего, не заинтересованы в вас и не будут ни с чем взаимодействовать. Они не выполняют никакой другой функции, кроме увеличения числа, так называемых, «мертвых» аккаунтов.

По этой же причине количество подписчиков может быть одним из наименее ценных KPI для больших страниц.

И на этой ноте, не покупайте подписчиков в Инстаграм или любой другой платформе социальных медиа. Читайте отзывы сервисов SMM и выбирайте только те, где действительно есть услуги с живыми и активными подписчиками.

Мало того, что эти бесполезные подписчики — пустая трата денег, но многие из этих сервисов подписчиков также небезопасны, и, используя их, вы, вероятно, нарушаете условия и положения платформ и в результате можете потерять свои аккаунты.

Принцип подписки и отписки

Некоторые из ваших подписчиков также могут быть аккаунтами, которые просто пытаются увеличить число своих подписчиков, посылая уведомления другим, а затем отписываться.

Когда кто-то подписывается на аккаунт, этот профиль получает уведомление о новом подписчике. Поскольку многие пользователи имеют привычку отвечать взаимностью, подписываясь на других, это один из способов, с помощью которого страницы и люди — даже реальные — увеличивают свое число последователей.

Это не противоречит правилам, просто это не всегда очень эффективно.

Но дело в том, что большинство людей, которые отвечают вам взаимностью, не заинтересованы в том, что вы можете предложить — они просто пытаются заставить вас следовать за ними, а когда вы этого не сделаете, они, скорее всего, отпишутся от вас. Даже если они продолжают следить за вашей страницей, вероятность их вовлеченности часто снижается.

Если вы рассматриваете возможность использования этой стратегии, будьте осторожны. Хотя это может быть нормально, если стратегия нацелена конкретно на страницы и людей в вашей нише или отрасли, и ваша команда или бизнес заинтересованы в привлечении таких людей, это может быть успешной стратегией.

В любом случае, старайтесь придерживаться узкой направленности и не переусердствуйте. Хотя точно подтвердить, что Инстаграм отслеживает поведение подписки и почти одновременной отписки, наказывает за него страницы нельзя. Большое количество подписчиков и отписавшихся может быть расценено как «ботоподобная» активность, что может быть тревожным сигналом для платформы.

Различные виды высококачественных подписчиков Инстаграм

Качество подписчиков может также выходить на другой уровень для определенных типов организаций, и здесь все становится немного более запутанным для менеджеров социальных сетей.

Существуют различные причины, по которым человек может следить за страницей, даже если он активен.

Владельцы страницы в Инстаграм и соцсетях знают, что у них есть несколько различных типов подписчиков разного качества, но два из них выделяются:

Покупатели

Им нравится продукт, они лояльны и продолжают возвращаться за новым. Они, как правило, очень высокого качества. Они объективно ценны для страницы, потому что буквально приносят прямой доход.

Сторонники

Эти люди могут быть или не быть реальными покупателями, но им нравится прогрессивный образ компании, и они поддерживают то, что даёт им блогер.

Они могут не быть прямыми покупателями, но их ценность заключается в их привязанности к бренду или контенту. Эта группа очень вовлечена — возможно, даже больше, чем покупатели, — и их ценность заключается в готовности комментировать, ставить лайки и делиться контентом.

Так кто же из них более ценен? Это в некоторой степени зависит от ценностей конкретной организации. На самом деле, последняя группа (сторонники или фанаты) может быть лучше для вовлечения и долгосрочного роста.

Покупатели приносят доход, но фанаты могут быть даже лучше для создания охвата, который, в свою очередь, приведет к увеличению числа покупателей.

Это великолепный цикл, который становится все более реальным во всем мире, поскольку люди в социальных сетях основывают свои решения о покупке на корпоративном имидже, ответственности и проблемах. https://doctorsmm.com/ — сервис сммдоктор предоставляет низкие цены на продвижения соцсетей.

Неактивность и снижение показателей вовлеченности на Instagram

Крупные страницы со значительным числом подписчиков часто испытывают снижение уровня вовлеченности с течением времени, в то время как новые, более мелкие страницы могут не испытывать такого же снижения.

Это происходит потому, что новые страницы, как правило, имеют более активных подписчиков. Они только что подписались на вас, поэтому они с большей вероятностью находятся на вашей странице, прокручивают ленту и видят ваши материалы.

Со временем многие подписчики могут стать неактивными, что сохранит число ваших подписчиков на высоком уровне, но снизит коэффициент вовлеченности.

К сожалению, обрезка подписчиков в Instagram на основе неактивности — сложная и утомительная задача, особенно для больших страниц.

Хотя существуют сторонние инструменты, которые утверждают, что могут это сделать, у нас нет списка рекомендаций на данный момент, и мы советуем, если вы решите использовать один из этих инструментов, выбрать тот, который только определяет неактивные аккаунты, но не тот, который позволяет вам делать массовое удаление или предпринимать прямые действия через этот сервис, т.е. напрямую связывая ваш аккаунт.

Всегда будьте осторожны, связывая свои аккаунты в социальных сетях со сторонними инструментами.

К сожалению, самым точным и надежным способом сокращения списков подписчиков остается ручная прокрутка списка подписчиков и принудительное удаление тех, кто кажется неактивным или ботом.

Вы можете определить этих «подписчиков-призраков» по нескольким факторам, таким как отсутствие недавнего качественного контента, отсутствие фотографии профиля или информации о нем, а также непропорционально большое количество страниц, за которыми они следят, по сравнению с количеством подписчиков.

Хотя каждый из этих факторов по отдельности может не указывать на неактивного подписчика, они часто встречаются в тандеме и являются сильными индикаторами.

Заключение

Вовлеченность в Инстаграм – является одним из самых важных показателей эффективности для мониторинга, и качество ваших участников профиля будет сильно влиять на этот показатель.

Ваша команда по управлению страницей Инстаграм может улучшить показатель вовлеченности и получить гораздо более точный анализ эффективности, отсекая шум и фокусируясь на высококачественных подписчиках.

Инстаграм — запрещенная в РФ организация, признанная экстремистской