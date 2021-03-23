Как проверить качество кузовного ремонта?

Ремонт кузова, локальный или масштабный, оценивается по недешевому прайсу. При этом восстановление геометрии кузова автомобиля стоит доверять только профессиональным мастерам, из официальных сервисных центров или автосервисов. Но в любом случае владелец желает удостовериться в высоком качестве оказанной услуги.

Когда обязательно проверять работу?

Чаще всего автомобилист лишь внешне оценивает результат и принимает работу. Но есть ряд признаков, по которым можно отличить потенциально недобросовестного мастера:

ремонт проводят в личном помещении, плохо оборудованном;

обещанные сроки выполнения затягивают;

на стекле или в салоне заметны следы краски;

в месте крепления появились люфты, двери плохо закрываются.

Если заметен хотя бы один из выше наведенных признаков, это повод детальнее присмотреться к результату проведенных работ. Скорее всего, будут найдены и другие небрежности, так что стоимость кузовного ремонта автомобиля может измениться.

Как проверить качество услуги?

Кузовной ремонт делится на два главных этапа: восстановление геометрии кузова автомобиля и покраска. Особенно важно восстановление нижней части кузова, которая не бросается в глаза. К ней крепятся элементы подвески, так что от ее жесткости будет зависеть безопасность и ходовые качества машины. В этом вопросе экономия недопустима, потому что потом она обернется гораздо большими затратами.

Забирать автомобиль следует днем, чтобы при ярком свете провести визуальный осмотр. На контрасте будет хорошо видно соответствие цвета краски основному тону и наличие вмятин или других дефектов.

К числу возможных ошибок относятся:

Смещения деталей кузова. Низкое качество соединительных швов. Наличие зазоров. Резкий переход оттенков. Усадка шпаклевки после высыхания. Рельефность краски (шагрень). Наличие кратеров или вкраплений пыли. Проявление ржавчины сквозь слой краски.

Легкие повреждения можно исправлять без сварочных работ и специального инструмента. Цена на удаление вмятин без покраски не самая низкая, однако она позволяет избежать многих других проблем. При средних или тяжелых повреждениях нижней части кузова должна проводиться дополнительная обработка, чтобы позже не появилась ржавчина.

Большинство этих моментов проверяются во время визуального осмотра, однако нужно тщательно осмотреть кромку обработанной детали. Там должны остаться следы шпаклевки, которой выравнивали место работ. Ее отсутствие – повод задуматься.

Плохое выравнивание можно почувствовать, просто проведя рукой по месту ремонта. Для надежности можно использовать толщиномер. Если он будет серьезная разница в показаниях, то покраска проведена некачественно. Даже банальное зеркало отразит волны или другие дефекты, незаметные глазу.

Пока владелец не забрал автомобиль с автосервиса, все дефекты мастера обязаны исправить за свой счет.