Как происходит обмен криптовалюты на реальные деньги?

Криптовалюты продолжают входить в топ 10 наиболее выгодных, однако и наиболее рискованных инвестиционных инструментов. Однако проблема состоит не только в том, чтобы тщательно мониторить волатильность биткоинов или альткоинов в поисках наиболее выгодных обменных курсов, но и после удачной операции суметь конвертировать фиатные деньги в реальные валюты.

Действительно, сегодня в мире функционирует кафе, отели, гипермаркеты, интернет-магазины и маркетплейсы, в которых товары можно покупать, обменивая их на криптовалюты. Но всё-таки такое явление до сих пор не стало достаточно массовым, чтобы в любом населённом пункте, в любой точке планеты можно было рассчитаться криптовалютой за необходимые товары и услуги.

По этой причине биткоинов, альткоины или токены, хранящиеся на крипто биржах или в цифровых кошельках, прежде чем потратить на что-либо полезное, необходимо обменять на доллары, евро или рубли. Такого рода транзакции можно произвести либо на криптовалютных биржах, либо на специализированных обменниках в интернете.

Чтобы найти подходящий обменный пункт с самым выгодным на настоящий момент курсом, можно воспользоваться информационным проектом https://wellcrypto.io/ru/exchangers/exchange/CARDRUB-BTC/. Ресурс организован сообществом независимых пользователей и экспертов, но не является рекламным проектом, предназначенным для продвижения той или иной криптовалюты.

Особенности обмена криптовалют

Пользователю и инвестору в первую очередь следует понимать, что из-за чрезвычайно высоких прибылей, которые некоторые трейдеры получают в сфере криптовалютной торговли, немалое количество недобросовестных личностей пытаются на этом зарабатывать посредством мошеннических операций.

Самые казалось бы надёжные и крупные криптобиржи и длительное время работающие обменники могут оказаться в трудной ситуации, вследствие чего их пользователи начинают терять средства.

Перед каждой обменной операцией владельцу криптовалюты рекомендуется провести собственное исследование, привлекая к делу любые источники информации, желательно инсайдерские.

В каждом случае конкретный обмен рекомендуется производить исключительно на основе самой свежей, желательно сегодняшней информации. Потому что изменения в сфере криптовалют происходят весьма стремительно.

Полезно помнить ещё и о том, что из-за санкции против РФ часть зарубежных обменников перестали работать с российскими клиентами.

Как безопасно обменять криптовалюту

Поскольку государственные структуры с сомнением относятся к крипторынку и в большинстве вообще не признают криптовалюты, операции по обмену производятся на свой страх и риск. И в этом деле имеет значение в первую очередь репутация партнёра.

Например, если кто-то советует в качестве надёжного обменниках Timesale, отзывы о компании все равно нужно проверить лично, как и текущее состояние сервиса.

Чтобы выгодно и безопасно обменять Bitcoin на ЮMoney, необходимо изучить текущие предложения от разных бирж на сайта, занимаются мониторингом курсов криптовалют.