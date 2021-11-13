Как происходит обмен криптовалют?

Все более широкое распространение криптовалют естественным образом привело к появлению онлайн-сервисов, которые предоставляют возможность менять их друг на друга или на фиатные деньги. Эти сервисы имеют ряд преимуществ перед криптовалютными биржами с точки зрения удобства и выгодности обмена.

Преимущества обменников перед криптовалютными биржами

Услугами многих онлайн-обменников криптовалют можно пользоваться даже без регистрации, что очень удобно, когда нужно обменять doge на shib. Отличия таких сервисов от криптовалютных бирж состоят следующих особенностях:

быстрота проведения транзакций;

возможность совершать обмен небольших криптовалютных сумм;

отсутствие необходимости открывать свой счет;

возможность обменивать криптовалюты двадцать четыре часа в сутки.

Принципы обмена криптовалют

Все криптовалютные онлайн-обменники действуют практически одинаково. Они различаются только в деталях. Транзакции, в том числе обмен shiba ltc, проводятся с использованием одного из трех режимов: ручным, автоматическим или полуавтоматическим способом. С технической точки зрения наибольшей простотой отличается ручной способ. Он предусматривает перевод пользователем своей криптовалюты на реквизиты, указанные на вебсайте, после чего оператор сервиса проверяет ее поступление и переводит обмениваемую криптовалюту на кошелек пользователя. Недостаток ручного способа состоит в долгом проведении транзакций, которое может занимать до нескольких часов. К тому же немногие онлайн-обменники предоставляют услуги с использованием ручного способа круглые сутки, так что пользователи вынуждены дожидаться начала рабочего дня, когда заработает сервис.

При использовании полуавтоматического способа пользователь производит перевод крииптовалюты через вебсайт обменника. После его проверки оператор сервиса выполняет перевод второй криптовалюты на кошелек пользователя.

Обменники, предоставляющие услуги с использованием автоматического способа, обеспечивают наиболее удобный режим проведения транзакций с криптовалютой. Благодаря тому, что все транзакции осуществляются без участия оператора, обмен криптовалюты производится за несколько минут в любое время суток.

При использовании услуг онлайн-обменников надо иметь в виду, что они взимают комиссию за свой сервис. Ее надо сопоставлять с обменным курсом криптовалют, чтобы выбрать наиболее выгодный вариант.