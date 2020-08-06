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Как продвигаются приложения?

06.08.2020 21:44

Как продвигаются приложения?

Рынок мобильных приложений растет удивительными темпами, и сегодня, освоив базовые навыки их создания и продвижения, рассчитывать на колоссальный успех не приходится. Чтобы все прошло на уровне, необхдимо погрузиться глубоко в процессы и продумать шаги в сфере рекламы и маркетинга.

Способы продвижения приложений

Их перечень можно представить следующим образом.

  • Создание группы ранних пользователей. Этот шаг актуален в самом начале развития проекта, сразу после релиза. На мировом рынке для решения данной задачи используются специализированные ресурсы, позволяющие привлекать сотни и даже тысячи клиентов – Hunt, HackerNews, Betapage, Betalist.
  • Привлечение трафика от конкурентов. Этот способ позволит достичь небывалых высот в дальнейшей перспективе. Особое внимание придется уделить настройке рекламы, повторив ходы конкурентов.
  • Принятие нестандартных решений. Например, использование QR-кодов с дальнейшим продвижением, они могут быть размещены в режиме онлайн и офлайн.
  • Локализация приложения. Данная методика является наиболее очевидной, ведь при таком подходе продукт станет доступным на различных языках. Для решения данной задачи оптимальным вариантом станет приложение Localise.

Если Вам нужно продвинуть свое приложение или игру на китайском языке, то узнать об этом можно тут.

Другие креативные способы

На самом деле, их очень много. Основное преимущество заключается в том, что они позволяют продвигать приложения на бесплатной основе:

  • контактирование с клиентами, что однозначно вызовет доверие с их стороны;
  • обращение за помощью к влиятельным людям;
  • использование собственного мобильного сайта;
  • добавление продуктов в официальный блог, письма электронного типа;
  • подготовка демонстрационного видео;
  • уделить внимание СЕО-параметрам;
  • заявиться для получения наград;
  • создание заметного значка;
  • взаимодействие с прессой;
  • участие в определенных группах;
  • запуск конкурсов;
  • регулярный выпуск обновлений;
  • оформление целевой страницы.

Это далеко не все способы действий, однако они являются основными и позволяют решать поставленные задачи максимально быстро и эффективно. В любом случае действовать нужно креативно, оригинально и в соответствии с принципами продвижения.

Таким образом, продвижение предложений – сложный и трудоемкий процесс, который требует значительных затрат ресурсов.

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