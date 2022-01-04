Как приобрести качественную выпечку с доставкой на дом

Горячие изделия из теста от «Чайхона №1» — это предложение для всех любителей аппетитной и ароматной еды. Бесплатная доставка заказа производится в течении часа. После этого словно по волшебству дом наполняется приятным запахом выпечки и душистыми специями.

Любите вкусно покушать или нужно плотно перекусить, быстро насытиться разнообразной выпечкой? Рекомендуем обратить внимание на сеть заведений быстрого питания «Чайхона №1» в Москве. Это лидер на столичном рынке. Заведение обеспечивает клиентам бесплатную доставку выпечки и других блюд восточной кухни днем и ночью.

Знакомьтесь! «Чайхона №1»

Красивая обстановка и азиатский колорит ресторана радушно предлагают гостям насладиться традиционной восточной едой. Здесь посетителей угощают аутентичными и популярными блюдами, которые уже традиционно ассоциируются со Средней Азией.

«Чайхона №1» — это сеть ресторанов с надежной репутацией, которая ответственно относится к контролю качества приготовления на каждом этапе производства еды. В меню можно заказать изысканные блюда из высококачественной баранины, говядины, свежайшие салаты, закуски, десерты. К наиболее популярным относят плов, манты, блюда на мангале, хинкали и многое другое. Всегда есть в наличии детское меню.

Кредо ресторана «Чайхона №1» — забота о клиентах 24/7 даже на расстоянии. Это выражается в бесплатной доставке еды и понравившейся выпечки на дом.

Лучшие предложения от экспертов восточной кухни

Излюбленные места для чаепития и приема пищи, к которым относят «Чайхону», — это душа Средней Азии. При упоминании этого названия невольно возникает картинка неторопливой беседы посетителей. Это облака пара от дымящегося узбекского чая, непередаваемый аромат свежевыпеченной лепешки и манящий шербет. Именно на Востоке чаепитие превращается в долгий национальный ритуал. Возможно, этим объясняется обилие традиционной выпечки, которая присутствует в меню ресторана. К наиболее популярным можно отнести такие:

Лепешка из тандыра — классический образчик узбекского застолья. Она готовится из качественной пшеничной муки. Для выпекания используется национальная печь — тандыр. После приготовления поверхность изделия щедро смазывается молоком, обсыпается кунжутным семенем. Самса — это популярная узбекская закуска. Некоторые старинные рецепты ее выпекания хозяйки сохранили до наших дней. Традиционно ее готовят из слоеного теста с сочной начинкой. Для блюда используют мелко рубленное мясо баранины и жир. Тесто сдабривают сочным мелко нарезанным репчатым луком, черным перцем, солью и, конечно же, чудо-специей зирой. Готовое изделие посыпается черным кунжутом. Пичча нон — еще один вид выпечки, который набирает интерес и популярность среди гурманов. Оно особо любимо среди любителей более тонкого теста и обилия начинки. Круглый пирог из вкусного песочного теста, раскатанного в пласты, покрывают начинкой: мясо с овощами, сыр, тыква и т. д. Перед подачей разрезается для удобства на секторы.

Конечно же, найдут свои любимые блюда почитатели пиццы, чебуреков с разными начинками или шаурмы. «Чайхона» придерживается ценовой политики, при которой удерживает стратегию доступности, гарантируя демократичную стоимость на свою продукцию. Это особенно удобно для клиентов, которые предпочитают быстро и вкусно перекусывать в офисе, дома.

«Чайхона» — любимое заведение гостей и жителей столицы

Доставка выпечки — оптимальный вариант для быстрого перекуса без вреда для организма. Чтобы воспользоваться услугой, достаточно зарегистрироваться на сайте и выбирать любимые блюда из меню «Чайхона №1». Это не только удобно, но и выгодно. Ведь заведение постоянно проводит акции для своих клиентов, заинтересовав актуальными предложениями. Например, при регистрации и оформлении первого заказа онлайн есть возможность получить скидку 20%, а постоянные клиенты могут получить бонус в размере 10%.

Сегодня фастфудом никого не удивишь. Однако в ресторане «Чайхона» можно не только быстро, но и вкусно поесть. Благодаря использованию качественного сырья, тщательной подготовке каждого ингредиента и соблюдению традиционной рецептуры, выпечка всегда получается отменного качества.