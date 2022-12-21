Как принимать платежи из-за границы: полезные советы

Из-за введенных санкций проводить международные платежи стало сложнее, потому что многие иностранные системы отказались работать с РФ. Однако для фрилансеров, предпринимателей и физических лиц есть варианты приема платежей, например, Крипто эквайринг, но о нем позже.

В том случае если Вы имеете открытый счет в иностранном банке, Вам повезло. Сегодня это сделать труднее, но при желании это вполне реально. На рынке СНГ есть ряд систем, подходящих для приема платежей на территории России либо стран ближнего зарубежья. Сегодня их перечень внушительный, но среди востребованных следует отметить Stripe, Paypal, 2Checkout и прочие.

Лидирующие позиции занимает Stripe. Характеризуется безопасностью и оперативность обработки платежей. Неплохо интегрируется с сайтами и удобна для предпринимателей. Имеет сертификацию PCI 1 уровня, что свидетельствует о прозрачности работы и отсутствии рисков.

Не менее популярной считается ресурс PayPal. На протяжении двадцати лет покупатели могут без проблем и рисков совершать покупки в Сети, а продавцы принимать платежи без сложностей. Оплата производится из любой точки земного шара.

К вопросу об актуальности перевода по адресу криптовалютного кошелька





На текущий момент крипта все чаще рассматривается в бизнесе. Дело в том, что ей не грозят санкции, поэтому собственники бизнеса и клиенты РФ могут принимать и отправлять деньги в другие государства. Лучшие сервисы для процессинга платежей в криптовалюте предлагают специальные агрегаторы – при необходимости из представленного списка можно выбрать для себя оптимальный вариант.

Особенным спросом пользуется CryptoCloud – именно его выбирает много собственников компаний и виртуальных маркетов в РФ, Украине и т.д. Нужно отметить, что CryptoCloud имеет ряд достоинств. И самое главное кроется в том, что покупатель имеет возможность купить крипту с карты банка непосредственно на странице проведения оплаты. Среди прочих преимуществ сервиса нужно отметить: