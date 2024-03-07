Как правильно выполнять в БК Melbet вход

Любая игра на сайте букмекерской конторы начинается с регистрации на сайте и пополнения счета. Без этого начать делать ставки будет невозможным, поэтому важно понимать, как правильно создать аккаунт, внести средства и выполнять в БК Melbet вход.

Первый важный вопрос – кто может зарегистрироваться на сайте букмекерской конторы? По большому счету, букмекер не дает никаких строгих ограничений. Но все же есть несколько условий: игрок должен достичь совершеннолетнего возраста и запрещена повторная регистрация. То есть, если вы ранее уже создавали аккаунт, то повторно делать это запрещено при любых условиях.

Для регистрации достаточно открыть сайт букмекера, что можно сделать и через компьютер, и через мобильную версию сайта. Также регистрацию можно проходить через установленное мобильное приложение – во все случаях процесс будет одинаковым. Контора дает четыре варианта создания аккаунта:

В один клик. Этот вариант хорош для игроков, которым нужно быстро создать аккаунт и начать делать ставки. Тут потребуется указать страну проживания и валюту ставок, после чего сайт сгенерирует логин и пароль для входа.

По телефонному номеру. Тоже довольно быстрый вариант, в котором указывается валюта ставок и номер телефона. Также будет оправлено СМС-сообщение с временным паролем, которое потребуется ввести в соответствующее поле.

Через социальные сети. При наличии аккаунта в одной из соцсетей, вы можете использовать его для создания аккаунта на сайте БК.

Через электронную почту. Тут нужно указать полные данные о себе, как контактные, так и персональные. Также пользователь самостоятельно придумывает пароль.

Создав аккаунт, потребуется внести первый депозит, так как без него невозможно начать делать ставки. Букмекер и тут дает хороший выбор: банковские карты, криптовалюта, терминалы оплаты, электронные кошельки и так далее.

Как выполнять вход в аккаунт

После создания аккаунта на сайте Melbet, в него нужно будет и правильно входить. Чтобы авторизоваться в личном кабинете, откройте сайт БК melbet.mobi или приложение и нажмите на кнопку «Вход». В поле логина нужно будет ввести вашу электронную почту, номер телефона или id, что зависит от того, каким способом вы регистрировались. Пароль указывается тот, что был придуман при регистрации или сгенерированный сайтом. Во втором случае рекомендуется через настройки изменить пароль на придуманный вами.