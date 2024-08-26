Как правильно выполнить уборку после ремонта

Даже самая качественная домашняя уборка не сравнится с работой профессионалов. После них пространство сияет особенной чистотой: ни волоска, ни пятнышка не отыскать даже при особой внимательности. Можно обратиться в клининговые компании, чтобы заказать идеальную уборку, а заодно и поучиться у мастеров. В достойных фирмах клинеры проходят стажировку и применяют потом на практике массу полезных лайфхаков. Благодаря им, процедуры осуществляются качественнее и быстрее по времени.

Первое правило – порядок во всем

Профессиональная горничная или клинер способны навести порядок в комнате всего за 20-30 минут. Ни одну секунду они не тратят попусту, все движения, действия и последовательность продуманы до мелочей. Поэтому первое, чему нужно научиться у профессионалов – составление грамотного плана и его четкое соблюдение.

Начните со сбора мусора и вытряхивания пледов, покрывал, подушек. Затем отправляйтесь в ванную и туалет, нанесите на поверхности активный состав. Полезный прием: оставить ершик внутри унитаза вместе с дезинфицирующим средством.

За это время пыль, которую вы вытряхнули, осядет и можно возвращаться в комнаты. Перестелите постель, протрите пыль и пройдитесь по всем поверхностям пылесосом. Начинайте из дальнего угла и постепенно передвигайтесь по направлению ко входу. Когда сухая уборка завершена, можно переходить к влажной. Всегда начинайте с верхов и переходите вниз, чтобы удалить всю пыль без остатка.

Затем в комнатах нужно все, что было сдвинуто с мест, вернуть на место и разложить аккуратно. Откройте окна для проветривания, после можно возвратиться в ванную. За время уборки дезинфицирующие средства закончат действие, останется протереть поверхности и они засияют. Чтобы ничего не пропустить, клинеры обычно передвигаются в помещении либо по часовой стрелке, либо наоборот.

Секреты идеальной постели

Кровать – центральное место во взрослой или детской спальне. Если она выглядит безупречно, то и комната производит такое же впечатление. И наоборот, когда на постели бардак, покрывало скомкано, то жилищи предстает в невыгодном свете. Если вы до сих пор этого не сделали, купите покрывало по размеру кровати и определитесь со способом застилки.

Натяжная простыня – отличное решение, она не комкается, не сбивается. При европейском способе застилки ее стелят на матрас. Затем размещают одеяло и покрывало верхним слоем. Последнее кладут либо на всю кровать, либо на нижнюю часть – в ноги.

Для мебели king size больше подходит метод, который называют американским. В этом случае пододеяльник вообще не используется. Берут две простыни – первая располагается как обычно, вторая под одеяло. Наверх иногда кладут плотное покрывало, но это не обязательный элемент. В любом случае одеяла, простыни и покрывала необходимо очень тщательно натягивать. Для этого используют технику госпитальных уголков.

Выбирайте удобное постельное белье, которое легко надевать и снимать. Покрывала выбирают с учетом общего стиля и цветовых комбинаций комнаты. Не забывайте периодически переворачивать матрасы, иначе в них образуются углубления. Достаточно делать это раз в 3-4 месяца. Также иногда их нужно пылесосить, удаляя пыль.

Зубные щетки в арсенале клинера

Откажитесь от привычки выбрасывать старые зубные щетки, для уборки они незаменимы. Они маневренны, имеют небольшой размер, ими удобно очищать даже самые труднодоступные зоны: стыки, резиновые уплотнители. Еще один популярный лайфхак профессионалов – очищение сливного отверстия. С помощью обычной зубной щеткой легко отмыть дырки в сливе, например. Убираться под подвесной раковиной или унитазом очень удобно, но не в каждой квартире используется такой формат. Если сантехника стоит на полу, без зубной щетки точно не обойтись. Все болты, стыки с полом и дальние углы можно очистить с ее помощью. Если нужно вычистить какое-то узкое отверстие, используйте ватные палочки. Они помогут довести любые предметы до совершенства в вопросах чистоты.

Экономный подход в домашнем хозяйстве

Если организовать пространство правильно, это значительно сбережет семейный бюджет. Есть лайфхаки, которые помогают уменьшить расходы. Например, если туалетную бумагу лучше вешать, отвернув от стены. В этом случае сложнее оторвать лишнее. Попробуйте вместо жидкого мыла купить пенку, через некоторое время вы заметите, что расход значительно сократился. Купите диспенсер для бумажных полотенец, чтобы ограничить их расход.

А вот на качественных инструментах и бытовой химии экономить не рекомендуется. Дешевый инвентарь быстрее выходит из строя и его приходится менять на новый. Кроме того, в этом случае качество уборки сильно пострадает. Приобретайте хорошие губки, салфетки, плотные резиновые перчатки. Еще один спорный вопрос – универсальные моющие средства. Одинаково бессмысленно приобретать разные препараты абсолютно для всех поверхностей в доме, но и одно чудо-средство от всех проблем вряд ли поможет.

Учитывайте, что от плесени вряд ли поможет что-то кроме антигрибкового состава. Керамическим предметам нужна кислотная химия, для хромированных и кафельных идеальны щелочные. Для зеркал и стекла покупают стеклоочистители нейтрального типа. Позаботьтесь, чтобы в арсенале обязательно были салфетки из микрофибры и губки с разными абразивами.

Контроль за ходом работ

Когда порядок наведен, вокруг все должно быть безупречно, но чего-то не хватает, нужно внимательно осмотреть пространство. Проверка должна быть тщательной, загляните во все углы, проверьте труднодоступные зоны. Зачастую создать идеальную красоту в доме мешают мелочи, которые бросаются в глаза.

Что чаще всего пропускают хозяйки:

дверные петли;

щели;

углы;

стены;

шторы;

домашние растения.

Если вы давно не уделяли время этим моментам, проведите генеральную уборку и очистите все, что обычно пропускаете. Внимательно посмотрите на оконные стекла – на самом деле они сияют или вам кажется. Попробуйте промыть окна изнутри с помощью вертикальных движений, а внешние – с помощью горизонтальных. Сразу станут очевидны все огрехи, вы увидите где что пропустили и сможете исправить ошибки.

Зеркало лучше проверить паром, если пустить струю на поверхность, после запотевания все разводы и капельки станут видны. Чтобы правильно нанести полироль, двигайтесь вдоль волокон, а предварительно удалите пыль и следы от пальцев.

Главный талант клинера – наблюдательность. Очень удобно пройти по комнатам и сфотографировать все пространство. То, что незаметно привыкшему к обстановке глазу, становится очевидным на фото или видео. Так вы точно ничего не пропустите, заметите все слабые места и сможете их исправить.

Хозяйке дома известны привычки членов семьи, поэтому организовать уклад можно удобно и правильно. А если воспользоваться советами клинеров, то уборка пройдет быстро, результативно. Научитесь не тратить попусту время и не откладывать процедуры надолго. В сложных случаях выручит помощь профессионального клининга. Мастера добиваются безупречной чистоты и наводят порядок по всем правилам.